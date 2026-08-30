El DT que se postuló para dirigir a River: "A cualquiera le gustaría"

Leonardo Ponzio fue elegido como el entrenador de River Plate, pero su continuidad se encuentra sujeta a los resultados deportivos y a que la dirigencia no llegue a un acuerdo antes con otro cuerpo técnico. En principio, se trata de un ciclo que tiene fecha de vencimiento en diciembre. Por otro lado, un técnico que acaba de llegar a la Argentina expuso que le gustaría hacerse cargo del plantel profesional porque es algo que tienta a cualquiera cuando lo ponen como candidato.

"Dirigir a River es la Casa Blanca. A cualquier entrenador le gustaría", expresó Emiliano Díaz en la noche del viernes en el aeropuerto de Ezeiza después de arribar al país. Está claro que, de asumir, no lo hará en soledad, porque Ramón Díaz será la cabeza del grupo. La dupla se encuentra sin trabajo y son los candidatos más pedidos por los hinchas en las redes sociales. Al punto de que ya aparecieron banderas colgadas en las cercanías del Monumental solicitando el regreso.

Sin embargo, hay un problema que primero debe resolverse con un cafecito de por medio, o al menos eso fue lo que el periodista Germán García Grova informó en TyC Sports. Esto es producto de que la actual dirigencia del Millonario no considera al riojano como posible candidato a manejar los hilos del plantel profesional. No por una pelea que haya existido, sino que se trata de un viejo rencor que existe con Rodolfo D'Onofrio, que es como una especie de mentor para Stefano Di Carlo.

La bronca, o mejor dicho, el alejamiento, nació en 2014 después de que River ganara el Torneo Inicial. Ramón Díaz hizo convocar una conferencia de prensa para anunciar que daba un paso al costado y no dio grandes explicaciones. Los rumores hablan de fuertes diferencias con los directivos y la forma en la cual se iban a manejar en el mercado de pases. Esto provocó que, de urgencia, tuvieran que salir en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico y así fue como Enzo Francescoli se contactó con Marcelo Gallardo.

Otro que piensa en River

Por otro lado, se debe considerar que Hernán Crespo, donde va, hace colocar dentro de sus contratos una cláusula a favor de River ante cualquier posibilidad que se llegue a presentar. Su situación actual marca que es el entrenador del Atlas de México y que dispone de una cláusula de salida que fue fijada en 7 millones de dólares, que es lo que resta de su contrato. Sin embargo, este número no va a ser abonado por la dirigencia del Millonario por ser considerado elevado.

Aunque un poco explica por qué Leonardo Ponzio se encuentra confirmado como entrenador hasta diciembre. Es que el vínculo que el exdelantero dispone en México en enero de 2027 presenta una cláusula de salida para el Millonario que es de 2.5 millones de dólares. Otro número que podría llegar a considerarse como accesible.