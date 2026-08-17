Dónde ver Las Leonas vs. Escocia en el Mundial 2026: TV en vivo online

Las Leonas afrontan este miércoles un nuevo desafío en el Mundial de hockey sobre césped 2026. El seleccionado argentino cerrará su participación en la fase de grupos ante Escocia, con el objetivo de confirmar su recuperación y terminar esta primera etapa en una posición favorable de cara a la próxima instancia, después de una victoria clave en su segundo cotejo.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega con una inyección de confianza después de un triunfo agónico ante Alemania. Tras el empate en el debut frente a Estados Unidos, Argentina consiguió una victoria por 3-2 que le permitió sumar tres puntos fundamentales y quedar bien posicionada en el Grupo B, antes del último compromiso de la zona.

Por dónde ver Las Leonas contra Escocia

Fecha: el encuentro entre Las Leonas y Escocia será este miércoles 19 de agosto a las 6 de la mañana (horario argentino)

TV: se podrá ver por ESPN y Disney +.

Cómo llegan Las Leonas

El triunfo ante Alemania tuvo todos los condimentos de un partido mundialista. Las Leonas llegaron a estar 2-0 arriba, pero las alemanas reaccionaron y consiguieron igualar el marcador. Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, Agustina Gorzelany volvió a aparecer para marcar el 3-2 definitivo cuando faltaban menos de cinco minutos para el final. La defensora había convertido también el segundo tanto argentino, mientras que Eugenia Trinchinetti había abierto el marcador.

El resultado fue especialmente importante porque Argentina había comenzado su camino en el certamen con un empate 1-1 ante Estados Unidos. En aquel encuentro, las Leonas no pudieron quedarse con los tres puntos y quedaron obligadas a buscar una victoria frente a Alemania para llegar con mejores perspectivas al cierre de la zona.

Las Leonas van por más.

El Mundial 2026 presenta además un nuevo formato de competencia. El torneo se disputa entre Bélgica y Países Bajos y cuenta con 16 seleccionados, mientras que los equipos buscan avanzar desde sus respectivos grupos hacia las siguientes etapas de la competencia.

Para las Leonas, el objetivo inmediato será cerrar la primera fase con otro triunfo. Después de haber reaccionado ante Alemania y de conseguir una victoria que fortaleció al grupo, el duelo frente a Escocia aparece como una oportunidad para ratificar el crecimiento del equipo y llegar con impulso al tramo decisivo del Mundial.