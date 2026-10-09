Dolor en River y en el fútbol argentino: murió un exjugador con un récord histórico

Un histórico exjugador de River Plate murió a los 60 años después de luchar contra una durísima enfermedad. Se trata de Ariel Medri, quien padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y es dueño de un récord que nadie pudo superar en la Primera del "Millonario" desde 1987 en adelante. A través de las redes sociales, el club donde se desempeñaba como formador en Inferiores lo despidió con un doloroso mensaje acompañando a su familia en estos días de dolor por su partida.

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Cuál es el récord histórico de Medri en River y qué pasó con su carrera en el fútbol

El 2 de mayo de 1987, el elenco de Núñez dirigido por Héctor "Bambino" Veira enfrentó a Platense en el Estadio Monumental por la fecha 38 del campeonato local y él ingresó a los 88 minutos de juego por Pedro Ignacio Sallaberry. Después de realizar trabajos precompetitivos durante 20 minutos entró faltando sólo dos, siendo los únicos que disputó en la máxima categoría con la "Banda". Con ese tiempo le alcanzó para ser el futbolista que menos jugó en el primer equipo del "Millonario" en la historia.

Con la llegada de Carlos Timoteo Griguol como nuevo DT, Medri no fue tenido en cuenta y lo cedieron a Talleres de Córdoba para más tarde regresar y quedar libre. Después de jugar en el Ascenso y en el Macará de Ecuador colgó los botines y llegó a trabajar en una cabina de peaje en Venado Tuerto hasta que se dedicó de lleno a uno de sus grandes amores: el Club Sarmiento de Maggiolo en la provincia de Santa Fe. Allí no sólo fue jugador sino que también entrenador y formador de varios chicos de la institución.

Murió Ariel Medri, exjugador de River con un récord histórico

El mensaje de despedida del Club Sarmiento de Maggiolo

Hoy es un día muy triste para todos. Hoy nos toca despedir a Ariel, el profe que formó a tantos jugadores de Sarmiento, pasando por cada una de las categorías y dejando en cada uno de ellos mucho más que conocimientos: valores, enseñanzas y, sobre todo, su enorme cariño.



Siempre escuchamos hablar del cariño inmenso que supo cultivar en cada jugador que tuvo la suerte de compartir el camino con él.



Nos quedarán para siempre en la memoria cada momento compartido, cada enseñanza y tantos domingos de fútbol: como jugador, como entrenador, como papá y como abuelo.



Desde el Club Sportivo Sarmiento acompañamos a su familia y amigos en este momento de profundo dolor. Abrazamos especialmente a sus hijos, Leo y Gian, y a sus nietos Benja y Juan Martin, quienes también forman parte de Sarmiento.



¡Hasta siempre, profe!



Gracias por todo lo que dejaste en nuestro club y en cada persona que pasó por tu camino.



Siempre estarás en nuestros corazones.

Qué es la ELA: síntomas y causas de la enfermedad

La ELA es una enfermedad que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. La misma ataca las neuronas motoras, que son células nerviosas que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Controlan el funcionamiento de los músculos y los mensajes gradualmente dejan de llegar a los mismos, por lo que provoca debilidad, rigidez y atrofia.

Además, la ELA complica la manera de vivir del individuo en forma progresiva: puede afectar el habla, el caminar, la deglución e incluso la respiración. Eso sí, no todos los síntomas son compatibles o se dan en un orden en particular. El ritmo de avance de la enfermedad varía según cada caso. La media de supervivencia de aquellas personas que la sufren es de tres a cinco años. Aunque, en otros casos, viven cinco, diez o más tiempo.

El sistema nervioso es afectado por la ELA en los principales grupos: los nervios que controlan los sentidos, tales como el tacto y la vista, conocidos como neuronas sensoriales (generalmente no son afectados por la ELA); y los nervios que controlan la forma en la que nuestros músculos se mueven, llamados neuronas motoras (afectadas por la ELA).

Los síntomas de la ELA:

De acuerdo a los expertos, los síntomas iniciales de la ELA pueden variar de acuerdo a la persona. Algunas pueden experimentar tropiezos, otras pueden tener dificultades para levantar ciertos objetos; mientras que otras pueden tartamudear. El avance de la enfermedad depende de cada caso.

Debilidad muscular en uno o más de los siguientes: manos, brazos, piernas o los músculos del habla, de la acción de tragar o de la respiración.

Tics (fasciculación) y calambres musculares, especialmente en manos y pies.

Discapacidad del uso de brazos y piernas.

"Tragarse las palabras" y dificultad para proyectar la voz.

En etapas más avanzadas, falta de aliento y dificultad para respirar y tragar.

Las causas de la ELA:

Lamentablemente, y pese a que cada vez hay más estudios por parte de la ciencia, no hay precisiones sobre por qué y cómo ocurre.