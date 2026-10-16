Dolor en el deporte: murió una figura del rugby de Sudáfrica en un accidente a horas de un partido

Una figura del rugby de Sudáfrica murió en un accidente a horas de un partido y hubo sentidos homenajes.

El rugby sudafricano está de duelo por la muerte de Hyron Andrews, segunda línea de los Lions de Johannesburgo, de 31 años. El jugador falleció este viernes por un accidente en el hotel donde se alojaba el plantel en Francia, un día antes del partido ante La Rochelle por la Champions Cup, y la Justicia investiga las circunstancias.

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El hecho ocurrió en Sainte-Marie-de-Ré, en la isla de Ré, donde la delegación sudafricana se encontraba concentrada. El Stade Rochelais confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del jugador, sus compañeros y el cuerpo técnico.

Según la información del medio local ICI La Rochelle, Andrews fue encontrado inconsciente en el sector de duchas del hotel Atalante-Relais Thalasso. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento, pero las maniobras de reanimación no permitieron salvarlo. La Unión Sudafricana de Rugby informó que el fallecimiento se produjo tras un accidente durante la gira. La comunicación de la entidad fue acompañada por muestras de pesar de los clubes en los que había desarrollado su carrera.

Hyron jugando para los Sharks de Inglaterra (Martin Rickett - PA Wire DPA).

La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho

La Fiscalía de La Rochelle abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con información de diarios franceses, el fiscal Arnaud Laraize señaló que la principal hipótesis es "un desenlace accidental" y dispuso la realización de una autopsia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Gendarmería de Saint-Martin-de-Ré. La causa precisa de la muerte deberá determinarse mediante las diligencias y los estudios correspondientes: la referencia a un accidente no reemplaza esa conclusión médica y judicial.

El episodio también afectó a quienes estaban en el establecimiento. De acuerdo a lo que informaron medios locales, se organizó un dispositivo de atención psicológica para acompañar a los integrantes de la delegación y al personal del hotel que presenció la emergencia.

Quién era Hyron Andrews y cuál fue su recorrido en el rugby

Andrews nació en Paarl y se formó en la Hoërskool Garsfontein de Pretoria. En 2015 representó a los Junior Springboks, el seleccionado juvenil sudafricano, como parte de un recorrido que luego continuó en el rugby profesional. Jugó para los Sharks de Sudáfrica y los Sale Sharks de Inglaterra antes de incorporarse a los Lions en la temporada actual. Su trayectoria incluyó así experiencias en dos de los principales entornos competitivos del deporte.

La institución de Johannesburgo lo recordó como un integrante muy apreciado del grupo. Más allá de su aporte dentro de la cancha, los mensajes de despedida pusieron el foco en el vínculo que había construido con compañeros, entrenadores y seguidores.

Los Lions jugarán ante La Rochelle para homenajearlo

Pese al impacto de la noticia, los jugadores y el cuerpo técnico de los Lions decidieron disputar el encuentro. El Stade Rochelais informó que esa voluntad fue respetada por el club francés y por la EPCR, organizadora de la competición.

El partido se mantiene para el sábado 17 de octubre en el estadio Marcel-Deflandre. Antes del inicio habrá un minuto de homenaje a Andrews, y la institución local invitó a sus seguidores a acompañar ese momento de recogimiento con respeto. La decisión fue presentada como una forma de honrar la memoria del compañero fallecido. El comunicado conjunto también destacó el acompañamiento a la familia de los Lions en medio del duelo que atraviesa el plantel.

El mensaje de los Lions y el pedido de respeto a la familia

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions”, expresó el director ejecutivo Rudolf Straeuli, según el comunicado reproducido en el material base. El club transmitió sus condolencias a la esposa del deportista, a sus dos hijos pequeños y al resto de sus seres queridos. También pidió que se respete la privacidad de la familia durante el duelo.

Mark Alexander, presidente de SA Rugby, manifestó que se trata de una noticia “terrible y angustiante” y extendió el acompañamiento de la entidad a toda la comunidad de los Lions. El homenaje previo al encuentro en Francia será una de las expresiones de ese dolor compartido por el rugby sudafricano.