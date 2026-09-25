Loïk Le Priol fue condenado a 26 años de prisión y Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por su participación en el ataque a Aramburu.

Cuatro años después del crimen que conmocionó al rugby argentino, la Justicia francesa dictó sentencia por el asesinato de Federico Martín Aramburu. Loïk Le Priol fue condenado a 26 años de prisión y Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por su participación en el ataque ocurrido en París, mientras que una tercera acusada fue condenada por obstrucción a la Justicia.

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El Tribunal en lo Penal de París puso este viernes el punto final al juicio por el asesinato de Aramburu, el exjugador de Los Pumas que murió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. Después de más de once horas de deliberación, el tribunal condenó a Le Priol a 26 años de prisión y a Bouvier a 19 años de cárcel por el ataque que terminó con la vida del argentino en la capital francesa.

Si bien la fiscalía había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier, finalmente las penas fueron inferiores a las requeridas por el Ministerio Público. Uno de los elementos considerados por el jurado fue la ausencia de premeditación. Además, fueron descartados los argumentos de legítima defensa y trastorno mental planteados durante el proceso.

La tercera acusada, Lyson Rochemir, expareja de Le Priol, fue absuelta de la acusación de complicidad en el intento de asesinato. Sin embargo, fue declarada culpable de obstrucción a la Justicia y recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses en suspenso.

(Foto: Thibault SOUNY/AFP).

Cómo fue el asesinato de Federico Martín Aramburu

Aramburu había viajado a París junto a su amigo y excompañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para presenciar el partido entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones. Durante aquella madrugada, ambos se encontraban en la terraza del bar Le Mabillon, en el Barrio Latino. Allí también estaban Le Priol, Bouvier y otras personas.

Según la reconstrucción del caso, después de consumir alcohol se produjeron insultos entre los dos grupos. La situación escaló hasta una pelea y el personal de seguridad del establecimiento tuvo que intervenir para separarlos.

Aramburu y Hegarty abandonaron el lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que fueron perseguidos posteriormente por los acusados, que se trasladaban en un Jeep conducido por Rochemir. El ataque ocurrió sobre el bulevar Saint Germain. El exjugador argentino, de 42 años, recibió diez disparos y murió como consecuencia de las heridas.

Loïk Le Priol, condenado a 26 años.

Diez disparos durante el ataque

La investigación estableció cómo se produjo la secuencia de disparos. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante el tribunal, Bouvier efectuó cuatro disparos, dos de los cuales alcanzaron a Aramburu. Poco después apareció Le Priol, quien realizó otros seis tiros. Cuatro impactaron en el ex Puma y dos fueron mortales.

La investigación también determinó que Aramburu no llevaba ningún arma en el momento del ataque. Durante el juicio, Le Priol reconoció haber provocado la muerte del argentino, aunque sostuvo que había actuado en defensa propia. Bouvier, por su parte, admitió haber disparado, pero negó que su intención hubiera sido matar.

El testimonio de Shaun Hegarty

Uno de los momentos más fuertes del juicio fue el testimonio de Shaun Hegarty, quien había acompañado a Aramburu durante aquella noche. El excompañero del argentino relató ante el tribunal lo que ocurrió después del ataque y recordó las últimas palabras que escuchó de Federico.

Hegarty describió cómo vio caer al ex Puma después de recibir los disparos. En medio de la confusión, incluso llegó a pensar que su amigo podría levantarse y regresar con él. Pero Aramburu comprendió la gravedad de la situación y le pidió ayuda a Hegarty con una frase que quedó registrada durante el juicio: “Shaun, llama a la policía, me voy a morir”. El testimonio permitió reconstruir ante el tribunal los últimos momentos del exjugador argentino.

Los antecedentes de los condenados

El proceso también estuvo atravesado por los antecedentes de Le Priol y Bouvier. Ambos habían estado vinculados al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha francesa que fue disuelta en 2024. Los dos habían recibido condenas en 2022 por una agresión ocurrida en 2015 contra un antiguo dirigente de esa agrupación.

Le Priol, actualmente de 32 años, también había formado parte de la Marina francesa antes de ser apartado de las Fuerzas Armadas. Tanto él como Bouvier permanecieron más de cuatro años en prisión preventiva antes del comienzo del juicio, que se inició el 7 de septiembre y se extendió durante tres semanas.

Las últimas palabras de Le Priol antes de la sentencia

Antes de conocer la decisión del tribunal, Le Priol se dirigió al jurado y a los familiares de Federico Martín Aramburu que estaban presentes en la sala. El principal acusado pidió perdón y expresó su deseo de que la familia pudiera encontrar algún día la fuerza para perdonarlo. También señaló que era cristiano, al igual que los familiares del ex Puma. Poco después llegó la sentencia: 26 años de prisión para Le Priol y 19 años para Bouvier.