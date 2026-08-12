El divertido intercambio entre Franco Colapinto y Charles Leclerc en la previa al GP de Países Bajos

A dos semanas de la cita en el Hungaroring, la Fórmula 1 sigue en su receso por el verano europeo, aunque cada vez más cerca de retomar las actividades con el Gran Premio de Países Bajos programado para la segunda mitad de agosto. Mientras tanto, los pilotos disfrutan de sus últimos días de vacaciones antes de reincorporarse a sus equipos para prepararse para la decimosegunda fecha, entre ellos Franco Colapinto.

El piloto argentino inició su descanso después de realizar unos test con Pirelli en Budapest y estuvo de viaje por Italia, donde sufrió un robo, pero también tuvo tiempo para mirar las redes sociales. Justamente en Instagram, Franco tuvo un breve intercambio con Charles Leclerc, quien este martes subió un carrusel con imágenes y videos de sus vacaciones en Cerdeña, acompañado por la canción “Sunsetz”.

Lo curioso es que Franco también había usado el tema de Cigarretes After Sex el fin de semana, cuando subió una serie de fotos informando que le habían robado la ropa y el mate. De ahí que el pilarense le haya comentado al monegasco por haber usado la misma canción en su publicación con una divertida propuesta que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

“Te puedo enviar mi lista de reproducción, amigo”, escribió el piloto de Alpine, que recibió rápidamente una respuesta de Leclerc, que comentó unos emojis riéndose y aceptó la propuesta a pesar de sus gustos musicales. “Me encantan las canciones tristes, pero sí, por favor hazlo”, respondió el de Ferrari, que este año celebró la victoria en el GP de Gran Bretaña, carrera en la que Colapinto quedó noveno.

Cabe mencionar que la F1 volverá el próximo fin de semana con la visita al Circuito de Zandvoort, que se despedirá de la máxima categoría después de la carrera. Esto se debe a que el trazado neerlandés no seguirá de manera regular en el calendario del 2027, sino que pasará a ser uno de los circuitos rotativos, de manera que su aparición será algo más esporádica para dar lugar a otros destinos.

Así fue el intercambio entre ambos pilotos.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

Tras el GP de Hungría, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos entre el 21 y 23 de agosto por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: