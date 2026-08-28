Un directivo del Atlético de Madrid apuntó contra el entorno de Julián Álvarez: "Está completamente confundido"

La fuerte crítica del CEO del Atlético de Madrid al entorno de Julián Álvarez: "Se encargó de confundirlo y engañarlo".

Un alto directivo del Atlético de Madrid criticó duramente al entorno de Julián Álvarez, quien atraviesa un momento delicado en la institución. Después de ausentarse en dos entrenamientos consecutivos y en medio de la decisión del club de bloquear una eventual transferencia al Barcelona, Miguel Ángel Gil Marín, CEO de la institución, se refirió al estado del delantero de la Selección Argentina y aseguró que atraviesa una etapa complicada tanto dentro como fuera de la cancha.

El dirigente habló después del sorteo de la fase de liga de la Champions League que se celebró en Mónaco y expresó su preocupación por el presente del ex River Plate. "Está realmente mal", expresó. Además, responsabilizó a personas de su entorno por el momento que atraviesa: "Hay gente que se encargó de engañarlo y confundirlo".

El duro ataque de Gil Marín al entorno de Julián Álvarez: "Está completamente confundido"

En diálogo con Movistar, el CEO del Atlético agregó: "Lo lamento muchísimo porque llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, un gran profesional, un gran futbolista, pero que está completamente confundido".

Gil Marín también profundizó sobre la situación personal y deportiva del delantero, quien llegó al conjunto madrileño y se convirtió en una de las principales figuras del equipo. "Ahora mismo pasando una situación muy difícil en lo personal y en lo deportivo", afirmó el dirigente.

El comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "No negociar el traspaso a Barcelona"

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

Julián Álvarez, otra vez ausente en el entrenamiento

Por segunda jornada consecutiva, el atacante de la "Albiceleste" no estuvo en la práctica matutina en el predio rojiblanco, bajo las órdenes de su compatriota Diego "Cholo" Simeone. Si bien el goleador cordobés argumentó que sufre una indisposición, los rumores indican que no se entrena esta semana porque espera alguna transferencia sobre el cierre del mercado de pases en Europa, que será el 1 de septiembre.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez en Atlético de Madrid es de 500 millones de euros y su contrato se extiende hasta el 30 de junio del 2030.