Así es la familia de Julián Álvarez: quiénes son sus padres y hermanos

Detrás de la exitosa carrera de Julián Álvarez, uno de los futbolistas argentinos más destacados de la actualidad, existe una familia que tuvo un papel fundamental desde sus primeros pasos en el fútbol. Mucho antes de los títulos, los grandes estadios y su consagración con la Selección Argentina, el delantero comenzó a soñar con ser profesional en Calchín, un pequeño pueblo de Córdoba.

A pesar de que su carrera lo llevó primero a River, luego a Inglaterra y finalmente a España, Julián mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces. Sus padres, Gustavo y Mariana, y sus hermanos, Rafael y Agustín, fueron protagonistas de ese recorrido y acompañaron al futbolista desde sus comienzos, cuando la pelota era apenas una pasión de la infancia.

Gustavo y Mariana, sus padres

Julián es hijo de Gustavo y Mariana Álvarez, una pareja oriunda de Calchín que siempre mantuvo un perfil alejado de la exposición pública. Gustavo trabajó en una fábrica de cereales, fue camionero y también realizó tareas en el campo. Mariana, en tanto, se desempeñó como maestra de nivel inicial.

Ambos fueron importantes en la formación del delantero. Desde pequeño, Julián mostró una enorme pasión por el fútbol y sus padres hicieron todo lo posible para acompañarlo en ese camino. Gustavo tuvo un rol especialmente cercano durante sus primeros años, cuando llevaba a su hijo a entrenamientos, partidos y pruebas en distintos clubes.

El jugador cuenta con un gran apoyo familiar.

La familia atravesó algunas dificultades económicas durante aquella etapa, pero eso no impidió que Julián continuara persiguiendo su sueño. En Calchín, el fútbol era una actividad cotidiana para los hermanos, que pasaban buena parte de sus días jugando con una pelota, ya fuera en la calle, en su casa o en la cancha ubicada frente a su vivienda.

Rafael y Agustín, sus hermanos

Julián es el menor de tres hermanos. Rafael y Agustín son mayores que él y, al igual que el delantero de la Selección Argentina, desarrollaron desde chicos una fuerte relación con el fútbol.

Los tres compartieron innumerables partidos durante su infancia y crecieron en un ambiente en el que la pelota ocupaba un lugar central. Esa relación con el deporte se mantuvo incluso cuando Julián comenzó a destacarse y su carrera tomó un rumbo profesional.

Cuando el delantero se incorporó al Manchester City, Rafael y Agustín también viajaron a Inglaterra. Allí continuaron vinculados al fútbol y jugaron durante casi dos años en Abbey Hey, un club del ascenso de Manchester. En febrero de 2025, los hermanos volvieron a cambiar de destino y fueron anunciados como refuerzos del Club Argentino de Madrid, equipo que participa en la Segunda División Regional de Madrid. Rafael se desempeña principalmente en posiciones ofensivas, mientras que Agustín juega por el sector izquierdo.

De esta manera, mientras Julián construyó una carrera que lo llevó a ser campeón del mundo y una de las figuras del fútbol europeo, su familia continúa ocupando un lugar central en su vida. Gustavo, Mariana, Rafael y Agustín fueron parte de una historia que comenzó en Calchín y que terminó llevando a “La Araña” hasta la cima del fútbol mundial.