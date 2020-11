Diego Armando Maradona había recibido varios sondeos para dirigir el fútbol argentino pero el 5 de septiembre del 2019 fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, buscando recuperarlo de su último puesto en la Superliga Argentina y un posible descenso a la Segunda División. Logró el gran objetivo y además, se llevó distintas ovaciones y reconocimientos en cada estadio que visitó antes de fallecer abruptamente el pasado 25 de noviembre. Además, pudo reencontrarse con su gran ídolo, Ricardo Enrique Bochini que se animó a recordar una insólita situación.

Durante una entrevista en ESPN 10, el periodista Federico Bulos contó al aire que a principios de este año, el "Bocha" fue a visitar a Diego en Estancia Chica, el predio de entrenamiento del "Lobo" en la Ciudad de las Diagonales. Según él, su entorno no permitió que lo viera y el mejor jugador de todos los tiempos no pudo verse con el ídolo histórico de Independiente.

Ante esto, Bochini explicó: "Un día fuimos a saludarlo a Diego con un amigo que tiene tatuada 'La Mano de Dios' en el cuerpo, es fanático y Diego lo conocía. Había arreglado para ir a saludarlo. Entramos a Estancia Chica pero después él estaba en otro lado y no nos vio, no supo que nosotros estuvimos ahí. Después empezó la práctica y eso, no pudimos verlo".

Sobre esto, el periodista le preguntó quién lo filtró o quién lo paró, razón por la que no pudo llegar a Maradona. "Fuimos hasta un cierto lugar ahí pero no donde estaban ellos. Creo que estaban almorzando, no sé. Y después tenía que comenzar la práctica, a eso de las 16hs. Nos quedamos ahí esperando, pensamos que nos iban a venir a buscar para ir a verlo pero después no vino nadie y nos cansamos, no lo pudimos ver", sentenció el "Bocha", que también recordó sus momentos con El Diez en la Selección Argentina.

