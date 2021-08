El Chapa Retegui se emocionó al hablar de Diego Maradona: "Para mi no se fue"

El DT de Las Leonas, unas palabras de recuerdo hacia Diego Armando Maradona y un reconocimiento en general para los deportistas argentinos en Tokio.

Siempre estuvo presente con palabras de aliento o una arenga antes de un partido, eso era Diego Armando Maradona con el deporte argentino. Las Leonas también tuvieron su apoyo allá por el año 2008 cuando estaban disputando los Juegos Olímpicos de Beijing y hoy el técnico del equipo lo recordó con unas emotivas palabras acerca de lo que el astro significa no sólo para el deporte de nuestro país, sino para todos los argentinos.

Luego de la final ante Países Bajos, Carlos "Chapa" Retegui habló en vivo en DeporTV y se refirió a Maradona y a los deportistas: "A Diego lo amo, y te hablo en presente porque para mi no se fue, está entre todos los argentinos. Fue un luchador imperfecto como todos los seres humanos y hay que entenderlo, pero fue un luchador por nuestra bandera para que esté lo más alto posible", esbozó el técnico.

Además del Diego, Retegui habló de otros deportistas de nuestro país que siguen haciendo historia: "Amo a Guillermo Vilas, a Manu Ginobili, a Paula Pareto, a Santi Lange con el que me di un abrazo que fue de los mejores que me han dado en la vida. Me saqué fotos con Facu Campazzo y el equipo de básquet, con los chicos de handball, con los de vóley.", continuó.

Además, destacó lo que representa el argentino a nivel mundial: "Yo le doy mucho valor al esfuerzo, a la entrega y al compromiso que tenemos en todo el mundo sea en el oficio que sea. Si son científicos, actores, actrices, periodistas o deportistas son valorados, y hasta un lava copas también, porque nos golpeamos el pecho diciendo que somos argentinos, laburamos 20 horas, no nos cansamos y no vamos a salir de atrás de la barra. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso?".

Y sobre esto último, volvió a un tema del que había hablado en notas anteriores: "Yo me siento orgulloso cuando salgo de casa, lo decía el otro día, en la parada del bondi en Virreyes a la gente que va a laburar a las 6 de la mañana y a lo mejor vuelven a las 7 u 8 de la noche y vuelven contentos. Lo importante es ser nuestra mejor versión segundo a segundo y minuto a minuto todo el día. La vida es eso, dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Nos entregamos al 101% y podíamos no ganar una medalla, ¿Y eso nos iba a hacer menos deportistas o menos personas? yo aplaudo al deporte argentino.", sentenció.

Un mensaje para la salud en Argentina

Por último, Retegui también habló acerca de los profesionales que tanto hicieron a lo largo de la pandemia: "Aplaudo a los científicos que están luchando día a día para conseguir la vacuna argentina, a la gente de salud que tuvo que laburar, a la prensa, a lo de los supermercados, a todos ellos", culminó.