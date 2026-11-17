Después de que se consumara la derrota de la Argentina frente a España en la final del Mundial, algunos jugadores del conjunto español realizaron gestos que no cayeron del todo bien en el conjunto argentino y esto provocó determinadas reacciones. Los que más salieron perjudicados fueron Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes, por medio de la AFA, apelaron a las sanciones impuestas. Algo que provocó que la FIFA volviera a expedirse y realizara algunas modificaciones en las fechas a cumplir.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero a mencionar es que el lateral derecho tenía que afrontar siete jornadas de partidos oficiales y amistosos, mientras que el capitán de Boca fue sancionado con 10 partidos sin poder ser convocado al conjunto argentino. Dos duras sanciones que están provocando bajas de gran importancia en los partidos que el conjunto nacional afrontó en la fecha FIFA de octubre y también en la vigente de noviembre.

Sin embargo, la apelación de la AFA provocó que haya un importante cambio para uno de los jugadores mencionados. "La Asociación del Fútbol Argentino informa que en el día de la fecha recibió las decisiones de la Cámara de Apelaciones de FIFA relativas a los expedientes abiertos en ocasión de los sucesos ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En tal sentido, el órgano revisor aceptó la apelación presentada por la AFA en relación al jugador Nahuel Molina y ordenó morigerar la sanción dispuesta a 4 partidos de suspensión y 60.000 dólares de multa", expresa el comunicado del organismo argentino.

En tanto que Leandro Paredes tendrá que cumplir con la sanción impuesta. "Con relación a la suspensión del jugador Leandro Paredes y a las multas impuestas a la propia Asociación, relativas a los cánticos discriminatorios, resolvió mantener las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria", agrega. Sin embargo, hay un detalle más que considerable en el comunicado y es que la federación argentina recurrirá al TAS para una nueva revisión de los sucesos y así poder disminuir la pena del volante de Boca.

Hasta el momento, se puede observar lo siguiente: Nahuel Molina cumplirá la sanción con el partido frente a Costa Rica y Leandro Paredes tendrá que esperar a que el conjunto argentino sume minutos en las dos primeras fechas FIFA de la temporada 2027 para estar nuevamente disponible.

¿Scaloni tiene en cuenta a Paredes?

La respuesta corta es que sí, pero depende de una serie de detalles para que Leandro Paredes vuelva a meterse dentro de la lista de convocados para defender a la Selección Argentina, tanto en un partido amistoso como en uno oficial, como puede ser en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas y/o la Copa América.

"No es cuestión de esperar a que cumpla la sanción, porque si está bien, se mete solo en la lista. Pero tiene que estar bien. Y estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca, hay bastante más cosas que él sabe lo que yo pienso. Lo quiero un montón, lo aprecio y sabe muy bien lo que quiero y necesito de él", señaló el entrenador en conferencia de prensa.