La Selección Argentina disputará su último amistoso del año este martes frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el objetivo de recuperarse de la derrota 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera. En la previa del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que Emiliano Martínez volverá a ser titular en lugar de Gerónimo Rulli y explicó los motivos por los que no estuvo presente contra la 'Celeste'.

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Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes en el predio de Ezeiza, el DT de la 'Albiceleste' declaró que el arquero del Chelsea será titular frente al combinado centroamericano. "Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en 'Gero' (Rulli)", explicó, en referencia a la decisión de preservar al marplatense en el duelo ante Uruguay. Además, adelantó que realizará varias modificaciones en la formación inicial: "Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea", señaló.

Scaloni habló del público argentino y de la renovación de la Selección: "Sabemos que van a estar"

Otro de los temas que abordó Scaloni en la conferencia de prensa fue la menor concurrencia de público en el encuentro frente a Uruguay. Pese a esa situación, el técnico destacó el acompañamiento que recibe habitualmente el equipo y agradeció a los hinchas que estuvieron presentes en La Bombonera: "La gente siempre es incondicional a la Selección, sea el proceso y el momento que sea. Va a seguir estando. En septiembre no estuvo lleno el estadio tampoco, la gente valora poder ir a una cancha o no según el gasto que tiene, eso es cuestión de cada uno. Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar", sentenció.

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, sobre el público argentino: "Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar".

En relación con la conformación del plantel, Scaloni reconoció que las ausencias de futbolistas importantes, como Cristian Romero y Leandro Paredes, representan un desafío difícil de resolver. "Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Vamos a seguir probando", manifestó. Además, se refirió al proceso de renovación que atraviesa el seleccionado tras el retiro de algunos de los referentes, entre ellos Lionel Messi."Estamos llenando los huecos que el equipo fue dejando. A los que se fueron no los podemos reemplazar porque son de los mejores del mundo. Pero tenemos chicos que creemos que van a quedarse por mucho tiempo, ese es el reto que tenemos", analizó.

Por último, el entrenador explicó que algunos futbolistas jóvenes no fueron convocados en esta oportunidad porque se encuentran disputando compromisos importantes con sus respectivos equipos. La intención es no perjudicarlos y continuar evaluando alternativas en las próximas citaciones. "La base ya no es de 12 o 14, sino de 20 jugadores", concluyó.

La posible formación de Argentina vs. Costa Rica

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Mariano Troilo, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Valentín Barco; Matías Soulé o Franco Mastantuono, José Manuel López y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.