Paredes cruzó a un periodista que lo criticó antes del Boca vs. Banfield

En la previa del partido de Boca Juniors contra Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, un periodista cruzó a Leandro Paredes en un canal de streaming. El volante, que se perfila para sumar minutos en dicho compromiso, le respondió a Mauro Palacios por medio de las redes sociales después de que lo critique por su nivel. Por supuesto, el comentario del campeón de todo con la Selección Argentina no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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La respuesta de Paredes al periodista que lo criticó antes de Boca vs. Banfield

"Paredes lo único que hace positivamente es dentro de la cancha con la pelotita en los pies para Boca, para la Selección no le da", esbozó Palacios en Picado TV acerca del presente del mediocampista oriundo de San Justo que es la principal estrella del conjunto "Azul y Oro". Luego de estas palabras, el propio jugador respondió en un clip publicado en Instagram con dos emojis riéndose de los dichos del periodista.

Por otro lado, el integrante del mencionado canal de streaming lanzó otra feroz crítica al futbolista con una cuestión física: "Boca no es altísimo nivel. Yo necesito que esté en otro nivel para estar en la Selección Argentina, estando bien se mete solo. Pero no está bien físicamente, tiene que estar fino, o sea tiene que tener un par de kilitos menos, ponerse a punto, de la cabeza tiene que estar mejor, el día a día ser profesional fuera de la cancha, un montón de cosas que requieren ser jugador de selección".

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Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel. A las incógnitas mencionadas se suman la del campeón de todo con la Selección Argentina que no está al 100% y el martes se entrenó diferenciado.

En cuanto a Lautaro Blanco, quedó descartado después de que el cuerpo técnico tome la decisión de preservarlo pensando en la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra Atlético Mineiro. Por otro lado, Ascacíbar tiene chances de estar desde el arranque después del esguince grado 1 sufrido con Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. En caso de que no sea titular, Tomás Belmonte se perfila para ocupar su lugar en el verde césped.

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El duelo por un lugar en la final del torneo tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Platense espera por el ganador después de eliminar por penales a Atlético Tucumán para el encuentro que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre con sede y horario a definir.