Delantero estadounidense Balogun disfruta de su inusual camino al Mundial

Conferencia de prensa de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Folarin Balogun ha afirmado que su inusual camino hasta la selección de Estados Unidos parece estar ‌predestinado, mientras el delantero nacido ‌en Brooklyn se prepara para ayudar a su equipo a conseguir su primera fase de grupos perfecta en un Mundial en el partido del jueves contra Turquía.

Balogun nació en Nueva York en 2001 después de que a su madre, Florence, que estaba embarazada de siete meses, se le impidiera embarcar en ​un vuelo de ⁠regreso a Londres. Criado por padres nigerianos, jugó con Inglaterra ‌en las categorías inferiores antes de empezar a ⁠jugar para Estados Unidos en 2023.

"Estoy ⁠muy orgulloso y me siento muy honrado", declaró Balogun a periodistas el lunes. "Siento que todo ha sucedido así por una razón y, ⁠para mí, salir al campo en el primer partido, ​marcar dos goles y ganar (...) Es indescriptible ‌lo especial y única que es ‌mi historia al estar aquí".

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El delantero señaló que la ⁠atención que ha suscitado la historia de su nacimiento es comprensible durante un torneo en el que los jugadores estadounidenses han sido objeto de un mayor escrutinio por parte de ​unos aficionados ‌ansiosos por saber más sobre ellos.

"Estoy muy orgulloso de ser estadounidense y de representar a Estados Unidos", afirmó. "La historia ha suscitado cierta atención, pero creo que era de esperar. Estamos en el Mundial y es una ⁠oportunidad para que los aficionados nos conozcan mejor como jugadores".

Los orígenes de Balogun son uno de los varios hilos internacionales que se entrelazan en una selección estadounidense muy diversa, que incluye a jugadores nacidos en los Países Bajos, Alemania y México, así como a Ricardo Pepi, que creció en la ciudad fronteriza de El Paso, ‌en Texas.

Estados Unidos se ha asegurado el primer puesto del grupo, mientras que Turquía ha quedado eliminada, pero el partido del jueves en el Los Angeles Stadium sigue ofreciendo la oportunidad de hacer historia. Los estadounidenses nunca han ganado los tres partidos de la ‌fase de grupos en un Mundial.

"Tres victorias en tres partidos es una oportunidad para hacer historia y transmitir un mensaje positivo, no ‌solo para nosotros ⁠mismos, sino también hacia los demás equipos", destacó.

Balogun tiene una tarjeta amarilla y otra amonestación le dejaría ​fuera de los dieciseisavos de final, aunque ha dicho que quiere seguir disponible. "Quiero jugar todos los partidos", afirmó. "Pero también es importante ser prudente".

Con información de Reuters