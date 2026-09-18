La decisión de la FIFA por la que los jugadores de Argentina tendrán una fecha menos de suspensión

La decisión de la FIFA por la que baja la sanción de los jugadores de la Selección

La Selección Argentina sufrió varias sanciones después de lo sucedido una vez terminada la final del Mundial 2026 en Estados Unidos el pasado 19 de julio. A casi dos meses de esa fecha, ahora la FIFA confirmó una noticia que beneficiará al elenco "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni. De hecho, tiene que ver con las fechas con las que penalizaron a varios futbolistas por sus respectivas acciones en el verde césped, e incluso también a uno de los integrantes del cuerpo técnico.

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La decisión de la FIFA por la que festeja la Selección Argentina

La entidad presidida por Gianni Infantino definió que los amistosos que afrontará el combinado nacional serán de Clase A, motivo suficiente para que los jugadores sancionados cumplan una fecha de suspensión. Un detalle no menor es que, si hubiesen sido de Clase B, no habría cambios con respecto a la decisión tomada en primera instancia. De esta manera, sonríen tanto Leandro Paredes (10 partidos y 90.000 dólares) como Nahuel Molina (7 encuentros y 90.000 dólares), Thiago Almada (1 duelo y 30.000 dólares) y Roberto "Ratón" Ayala, quien recibió tres cotejos y 30.000 dólares de multa. La Asociación del Fútbol Argentino lo confirmó este viernes 18 de septiembre dejando en claro cuál fue la determinación de la FIFA al respecto.

En cuanto a las sanciones económicas, desde la AFA deben pagar una suma de 321.000 dólares de los cuales 100.000 deben ser destinados obligatoriamente a un plan de lucha e inversión contra la discriminación. Por otro lado, la "Albiceleste" tendrá que jugar sus próximos dos partidos oficiales como local con el aforo restringido a un 50% y uno de ellos será en período de prueba bajo suspensión condicional. De esta manera, abarcarían a los cruces contra Bolivia y Burkina Faso, no así contra Benín.

Los convocados de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City).

(Chelsea), (Atlético de Madrid) y (Manchester City). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Villarreal), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como) y Franco Mastantuono (Fiorentina).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como) y (Fiorentina). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale) y Lionel Messi (Inter Miami).

Los convocados para los amistosos de la Selección Argentina

Cuándo se juegan los amistosos de la Selección Argentina: rivales, sedes y fechas

El duelo de la "Albiceleste" contra Bolivia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, será el regreso a las canchas de nuestro país del equipo comandado por Lionel Scaloni después de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. El sábado 3 de octubre se verán las caras con Burkina Faso en el Estadio Monumental y tres días más tarde -hasta hoy en el mismo recinto- contra Benín.