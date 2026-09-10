Cuántos títulos ganó Lionel Scaloni en la Selección Argentina: uno por uno, todas sus conquistas

Lionel Scaloni ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Selección Argentina. Desde que asumió como entrenador del equipo mayor, logró transformar una etapa marcada por años de frustraciones en un ciclo de éxitos que devolvió a la "Albiceleste" a lo más alto del fútbol mundial. Su figura quedó definitivamente asociada a una generación que volvió a celebrar títulos importantes después de una larga espera.

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El entrenador nacido en Pujato construyó además una identidad que trascendió los resultados. Con un equipo competitivo, una fuerte conexión con los futbolistas y una idea de juego que se sostuvo a lo largo de los años, Scaloni lideró una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Selección. El ciclo incluyó títulos continentales, una consagración mundial y una nueva presencia de Argentina entre los protagonistas del máximo torneo internacional.

Los campeonatos ganados por Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Copa América 2021: Argentina venció a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná y volvió a conquistar un título mayor después de 28 años.

Argentina venció a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná y volvió a conquistar un título mayor después de 28 años. Finalissima 2022: la Selección derrotó a Italia en Wembley y se quedó con el trofeo que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa.

la Selección derrotó a Italia en Wembley y se quedó con el trofeo que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa. Mundial Qatar 2022: Argentina superó a Francia en una final inolvidable y consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia.

Argentina superó a Francia en una final inolvidable y consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia. Copa América 2024: el equipo dirigido por Scaloni derrotó a Colombia en la final y revalidó el título continental conseguido tres años antes.

Scaloni y los logros con la Selección

En total, Lionel Scaloni ganó cuatro títulos como entrenador de la Selección Argentina. A esa cifra se suma el subcampeonato alcanzado en el Mundial 2026, torneo en el que la Albiceleste volvió a disputar la final y confirmó la continuidad de su protagonismo en la elite internacional. El resultado extendió una etapa extraordinaria que comenzó con la Copa América de 2021 y que convirtió a Argentina en una presencia habitual en las instancias decisivas.

El punto de partida de la transformación fue aquella Copa América de 2021. Después de varias finales perdidas en años anteriores, Argentina volvió a levantar un trofeo con Scaloni al frente. La conquista frente a Brasil significó mucho más que un campeonato: representó el comienzo de una nueva etapa para una Selección que recuperó confianza y estabilidad.

Scaloni junto a su cuerpo técnico.

Un año después llegó la Finalissima y, meses más tarde, el momento más importante del ciclo: el Mundial de Qatar 2022. Argentina se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia en una final que quedó entre las más recordadas de la historia. Scaloni pasó entonces a integrar el grupo de entrenadores argentinos que lograron llevar al seleccionado hasta la cima del fútbol mundial.

La Copa América 2024 confirmó que aquel éxito no había sido circunstancial. Argentina volvió a conquistar el continente y sumó otro trofeo a una etapa que también tuvo como protagonista a una generación liderada por Lionel Messi. Hasta el Mundial 2026, el ciclo Scaloni quedó definido por una combinación poco habitual de títulos, regularidad y protagonismo internacional. Cuatro trofeos y una final mundialista explican por qué su nombre ya forma parte de la historia grande de la Selección Argentina.