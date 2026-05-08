Curazao no tiene intención de volver a contratar a veterano DT Advocaat

FOTO ARCHIVO-Dick Advocaat en el interior del recinto antes del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA

​Curazao ha rechazado las peticiones de volver a contratar al veterano entrenador Dick Advocaat antes ‌de partir hacia el ‌Mundial, tras el accidentado comienzo de su sucesor, Fred Rutten.

La federación de fútbol de la isla caribeña afirmó que no atendería las peticiones de los jugadores y patrocinadores que deseaban ver el regreso de Advocaat, de 78 años, quien en ​noviembre consiguió que ⁠Curazao se convirtiera en el país más pequeño ‌en clasificarse para un Mundial.

Afirmó que ⁠seguiría apoyando a Rutten, quien ⁠sustituyó a Advocaat a finales de febrero debido a la grave enfermedad de su hija.

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"Fred Rutten representará ⁠a Curazao como seleccionador nacional durante el ​Mundial", declaró el viernes a los ‌medios neerlandeses el presidente de ‌la federación del país, Gilbert Martina.

El mandato de ⁠Rutten comenzó con una derrota 2-0 ante China, seguida de una caída 5-1 ante Australia en dos amistosos de preparación disputados en marzo.

Informes ​recientes sugerían ‌que los jugadores esperaban el regreso de Advocaat tras la mejora en el estado de salud de su hija.

"La toma de decisiones en la Federashon di Futbol Korsou ⁠no se basa únicamente en los deseos de los jugadores y los patrocinadores, sino que se rige por los estatutos de la FFK", declaró Martina al diario neerlandés De Telegraaf.

Advocaat habría sido el seleccionador de más edad de la historia en un Mundial si ‌hubiera seguido en el cargo.

Curazao, que tiene una población de poco más de 150.000 habitantes y una superficie de 171 millas cuadradas, disputará un amistoso contra Escocia en Hampden Park el 30 de mayo y ‌tiene previsto otro encuentro de preparación contra Aruba a principios de junio.

En la primera fase del Mundial, que ‌se jugará ⁠del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y ​Canadá, competirá en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Con información de Reuters