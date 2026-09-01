Cuánto pagó Atlético de Madrid por Julián Álvarez: la fortuna de dinero que desembolsó

Julián Álvarez protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado de pases de 2024. El delantero argentino dejó el Manchester City después de dos temporadas en Inglaterra y se convirtió en una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid, que decidió realizar una fuerte inversión para incorporarlo a su proyecto.

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La llegada del atacante al conjunto español representó un salto importante en su carrera europea. Después de su exitoso paso por River Plate y de consolidarse en el fútbol inglés, Álvarez desembarcó en Madrid con el objetivo de convertirse en una de las principales figuras del equipo dirigido por Diego Simeone.

Cuánto pagó Atlético Madrid por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid acordó con Manchester City el pago de 75 millones de euros fijos más otros 20 millones en variables, por lo que la operación podía alcanzar los 95 millones de euros en total. De esta manera, el conjunto español realizó uno de los desembolsos más importantes de su historia y convirtió al argentino en uno de sus fichajes más costosos.

El monto de la transferencia también tuvo un significado especial para el Manchester City. Álvarez había llegado al club inglés procedente de River Plate en enero de 2022 por una cifra cercana a los 20 millones de euros, por lo que su posterior venta al Atlético representó un enorme beneficio económico para la institución británica. La operación se convirtió, además, en la venta más cara de la historia del City.

Los números de Julián Álvarez

En Inglaterra, el delantero argentino dejó números destacados. Durante sus dos temporadas con el Manchester City disputó 103 partidos y marcó 36 goles, además de colaborar con asistencias y formar parte de un plantel que conquistó importantes títulos. Entre sus logros estuvieron la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes, entre otros trofeos.

El delantero tiene grandes estadísticas en el Colchonero.

Su paso por River también había sido determinante para que despertara el interés de los grandes clubes europeos. Surgido de las inferiores del Millonario, Álvarez debutó en Primera en 2018 y rápidamente comenzó a destacarse. Con el equipo de Núñez ganó la Copa Libertadores, la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones, antes de dar el salto al fútbol inglés.

Con su llegada al Atlético, el delantero firmó un contrato de larga duración y pasó a ser una de las principales figuras del nuevo proyecto deportivo del club. El conjunto madrileño apostó por su juventud, versatilidad y capacidad goleadora para reforzar su ataque, donde más allá de los conflictos en torno a su salida, demostró ser una de sus grandes figuras, con goles importantes a Real Madrid y Barcelona, entre otros.