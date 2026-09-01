Cuánto dinero le quedó a River tras la venta de Joaquín Freitas a Flamengo

River concretó una de las transferencias más importantes de su mercado de pases con la salida de Joaquín Freitas, una de las jóvenes promesas que habían ganado protagonismo durante la temporada. El delantero de 19 años continuará su carrera en Flamengo, en una operación que se resolvió rápidamente y que también representa un importante ingreso económico para el club de Núñez.

{{{htmlAmp}}}

La partida del futbolista se produjo en un momento de cambios para River, luego de la salida de Eduardo “Chacho” Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino. Freitas, que había conseguido continuidad durante su breve paso por Primera, decidió aceptar el desafío de jugar en Brasil y viajará a Río de Janeiro para incorporarse al conjunto brasileño.

Por cuánto dinero se va Joaquín Fleitas a Flamengo

La operación se cerró en 15 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos de Freitas, entre una suma fija y bonos por objetivos. De esta manera, River recibirá ese monto bruto y, además, conservará el 20% de una futura venta del futbolista. Dentro de la operación también está contemplado el pago de un millón de dólares a Acassuso, club en el que Freitas se formó, por los derechos correspondientes a su transferencia.

Fleitas deja River.

El acuerdo adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta el corto recorrido del delantero en el plantel profesional. Freitas disputó 30 partidos oficiales con River, en los que acumuló 1.502 minutos. Durante ese período convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas, no fue expulsado y no consiguió títulos con la institución.

La palabra de Joaquín Fleitas cuando dejó River

Antes de viajar a Brasil, Freitas habló sobre su salida y dejó un mensaje de agradecimiento para River y sus hinchas. “Mi experiencia en River fue muy positiva”, expresó, y destacó que disfrutó su tiempo en el club. También se refirió a Coudet y aseguró estar agradecido con el entrenador y su cuerpo técnico, pese a que le tocó desempeñarse en una posición que no consideraba natural.

“Siempre quería jugar y sumar minutos donde me tocara”, explicó el atacante, sin cuestionar las decisiones del técnico. Ahora, en Flamengo, tendrá el desafío de adaptarse rápidamente y buscar continuidad en un nuevo fútbol. “Si se puede ganar un título, bienvenido sea”, afirmó antes de emprender su viaje.





