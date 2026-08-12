Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi en Inter Miami de Estados Unidos

Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol con el mensaje publicado en sus redes sociales tras la muerte de su padre Jorge. El astro campeón de todo con la Selección Argentina juega en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos y sus palabras llamaron la atención de todos, teniendo en cuenta que no tiene definido lo que hará. A raíz de ello surgió el interrogante de hasta cuándo tiene contrato con las "Garzas" en plena temporada 2026 y en qué momento podría colgar los botines.
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Hasta cuánto tiene contrato Lionel Messi con Inter Miami de Estados Unidos
El vínculo del crack con pasado en el Barcelona de España y el Paris Saint Germain de Francia con el equipo estadounidense se extiende hasta el 31 de diciembre del 2028. Después de firmar su renovación a finales del 2025, Messi todavía tiene vigencia en el fútbol y todo indica que seguirá hasta que la relación con el club de David Becham continuará. Sin embargo, sus dichos sembraron la duda de lo que sucederá de acá en más con su carrera.
En cuanto a lo que se viene para las "Garzas", el próximo compromiso será este mismo miércoles 12 de agosto ante León de México por la tercera fecha de la Leagues Cup en el NU Stadium de Miami. Además, en la MLS están segundos en la Conferencia Este dos puntos debajo del Nashville y sueñan con levantar el título otra vez. Por otro lado, con la Selección Argentina tendrá amistosos por delante amistosos, Eliminatorias y la Copa América en 2028, aunque no está confirmado si el diez será de la partida como tampoco si volverá o no a Newell's antes del retiro.
Messi puso en duda su futuro en el fútbol tras la muerte de su padre
"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...", escribió el diez de la "Albiceleste".
Los números de Messi en su carrera
- Clubes: Barcelona de España, Paris Saint Germain de Francia e Inter Miami de Estados Unidos.
- Partidos jugados: 981 (+207 con la Selección Argentina).
- Goles: 802 (+125).
- Asistencias: 391 (+68).
- Títulos: LaLiga 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019; Supercopa de España 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018; Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021; Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015; Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015; Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015 con el Barcelona; Ligue 1 2022 y 2023 y Supercopa de Francia 2022 con el Paris Saint Germain; Leagues Cup 2023, MLS Supporter''s Shield 2024, Conferencia Este de la MLS 2025 y Major League Soccer 2025 con el Inter Miami; Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina. Además, fue campeón del mundo Sub 20 en 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.