Cuándo es el Balón de Oro 2026: fecha y lista de jugadores nominados

La revista France Football reveló la lista de nominados al Balón de Oro 2026 y crece la expectativa por la gala de premiación que será recién a finales de octubre. Entre los competidores hay varios futbolistas argentinos y las miradas están puestas en que Lionel Messi pueda sumar otro a su colección.

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Cuándo será el Balón de Oro 2026: cómo se elige al ganador

El Balón de Oro 2026 será el próximo lunes 26 de octubre en París, Francia. Durante la gala de premiación se definirá a los mejores equipos de fútbol femenino y masculino del mundo, así como a los futbolistas y entrenadores.

Este año la Selección Argentina tendrá doble representación en la categoría principal, ya que Lionel Messi y Lautaro Martínez, se encuentran entre los 30 futbolistas que compiten por el premio al mejor jugador del mundo. Por su parte, Dibu Martínez está nominado entre los mejores arqueros del mundo.

El "toro" se convirtió en uno de los goleadores del Inter en la serie A de Italia, mientras que el ahora ex capitán de la Selección rompió récords en el Mundial 2026 y acumula 31 goles y 16 asistencias en los 35 partidos en los que jugó este año. Messi buscará mantenerse como el mayor ganador del Balón de Oro de la historia y sumar otro a su colección de ya ocho estatuillas.

Messi buscará conseguir su noveno Balón de Oro y competirá contra Lautaro Martínez

¿Cómo se vota? El Balón de Oro es decisión de 100 periodistas, uno por cada uno de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos recibe la lista de 30 nombres y tiene que ordenar a sus diez preferidos, que van sumando puntos de 15 a 1 según el lugar que ocupen. Al final, gana quien logra acumular la mayor cantidad de puntos.

Para decidir su voto, los periodistas evalúan: el nivel individual mostrado y el peso de sus actuaciones; los logros grupales y títulos conseguidos; y el comportamiento deportivo y el juego limpio.

La lista de nominados al Balón de Oro 2026: quiénes son los argentinos que pueden ganarlo

Mejor Jugador del Año

Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembelé (París Saint-Germain), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (París Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Joao Neves (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), William Pacho (París Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/París Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Vinícius Jr. (Real Madrid) y Vitinha (París Saint-Germain).

Mejor Jugadora del Año

Selma Bacha (Olympique de Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Bühl (Bayern Múnich), Esmee Brugts (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (América de México), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (Olympique de Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Múnich), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi León (Barcelona/London City), Lorena (Kansas City), Malvine Malard (Manchester City/Chelsea), Manaka Matsukubo (North Caroline), Vivianne Miedema (Manchester City), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona/London City), Wendie Renard (Olympique de Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern Múnich), Caroline Weir (Real Madrid/Lyon) y Tessa Wullaert (Inter/Como).

Arquero del Año

Bono (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa, Selección Argentina)

(Aston Villa, Selección Argentina) Edouard Mendy (Al Ahli), David Raya (Arsenal)

Matvey Safonov (París-SG)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Vozinha (GD Chaves, Cabo Verde).

El Dibu Martínez está nomidado entre los mejores arqueros masculinos del 2026

Arquera del Año

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Entrenador del Año (equipo masculino)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnch)

Luis Enrique (PSG).

Entrenador del Año (equipo femenino)