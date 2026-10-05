Cuál fue la primera camiseta de Messi en la Argentina

El número 10 no fue el único que Leo utilizó a lo largo de su recorrida con la Argentina

La extensa historia de Lionel Messi en la Selección Argentina se encuentra a horas de llegar a su fin y con ello se despedirá uno de los grandes portadores de la camiseta número 10. Junto a Diego Maradona y Mario Alberto Kempes quedarán grabados en la historia grande del conjunto argentino. Aunque el enganche no siempre portó el mismo número. De hecho, son pocos los que recuerdan la casa que utilizó en su debut.

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A lo largo de los años, el mejor jugador del planeta siempre fue relacionado con la 10 de la Albiceleste y como uno de sus grandes defensores. Las imagenes de la consagración del Mundial de Qatar lo recordarán con el número en la espalda yendo a levantar el trofeo más ansiado por cualquier amante de este deporte.

En la cancha de Argentinos Juniors se produjo el debut de Messi con la Argentina.

Sin embargo, la historia de Lionel Messi en la Selección Argentina expone que su debut se produjo con el número 17 en la espalda en un partido amistoso frente a Paraguay en junio del 2004. El contexto del encuentro es uno en donde la AFA de manera apresurada organizó un duelo con la presencia de no más de 500 espectadores en la cancha de Argentinos Juniors para asegurarse que el jugador no pueda ser captada por cualquier otra selección. De esta manera, el "10" quedó blindado de por vida para la Argentina.

Los detalles de partido exponen que Leo no arrancó como titular sino que ingresó en el segundo tiempo. “Leo entra en el segundo tiempo porque Tocalli respeta a Pablo Barrientos. Cuando termina el primer tiempo me dice: ‘Calentá al pibe’”, recordó el profesor Salorio. “Le pedí que jugara libre y en donde se sintiera cómodo, como en Barcelona. Apenas tocó la primera pelota y arrancó, ya entusiasmaba. Y la primera que agarró terminó adentro”, señaló Hugo Tocalli.

Un encuentro que culminó 8-0 con Lionel Messi marcando el séptimo de una jornada de frío, garúa y pocas personas en las tribunas para alentar a una selección juvenil que de a puro tuvo que salir a jugar un partido amistoso frente a su par de Paraguay. Aquel hecho con el paso del tiempo se convirtió en una grandes decisiones de la AFA porque le permitió disfrutar de uno de los mejores jugadores del planeta. Uno que logró conquistar dos Copa América y lo más preciado de todo como es un Mundial de mayores.

Las otras camisetas de Messi

Por otro lado, se debe considerar que Lionel Messi utilizó otros números en su espalda al momento de defender la camiseta de la Selección Argentina. Porque en el Mundial Sub 20 del 2005 lo vio con la 18, mientras que en el Mundial 2006 de mayores sumó minutos con la 19 y en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008 lo hizo con la 15. Ya en el Mundial de Sudáfrica quedó sellada la relación con 10.