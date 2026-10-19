Brutal sanción de la Selección de Portugal a Cristiano Ronaldo: la pena que deberá cumplir

Cristiano Ronaldo fue sancionado de manera brutal por la Selección de Portugal, después de haber abandonado la concentración por la fuerte discusión con el entrenador Jorge Jesús. De acuerdo con el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, el Comité Disciplinario del combinado nacional luso penó al capitán de 41 años con 30 días sin poder asistir a las concentración. Además, lo multó con 255 euros.

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Se trata de un castigo deportivo inédito para "CR7", quien marcó una época en el elenco europeo, ya que se transformó en el máximo goleador histórico (146 tantos) y cosechó tres títulos. Sin embargo, los problemas internos con el director técnico marcaron un quiebre para el futuro del delantero a corto plazo con la camiseta de su país.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) actuó con mano dura e impuso una sanción contra su máximo referente, aunque los paños fríos que puso el propio Cristiano Ronaldo y la autocrítica realizada puertas adentro maquillaron de alguna manera la situación.

Al tratarse de una penalización de un mes, la leyenda lusitana cumplirá el plazo justo a tiempo porque la misma se cuenta desde que abandonó la concentración el 30 de septiembre. Por lo tanto, el 30 de octubre ya estará purgada la pena y el "Bicho" podría reaparecer para jugar contra Dinamarca (el 14 de noviembre) y Gales (el 17) por la UEFA Nations League.

La brutal sanción de la Selección de Portugal a Cristiano Ronaldo.

Cómo empezó la batalla entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en Portugal

Para entender el estallido es necesario remontarse al encuentro disputado en Oslo, donde Portugal se impuso por 2-1 ante Noruega con goles de João Félix y Gonçalo Ramos. En aquel partido, Ronaldo fue relegado al banco de suplentes por decisión táctica de Jorge Jesús.

El problema no radicó únicamente en la suplencia, sino en la dinámica durante el juego: el capitán luso permaneció aproximadamente media hora realizando trabajos de calentamiento al costado del campo de juego sin ingresar un solo minuto. Para colmo de males, al día siguiente el astro no participó de la práctica estipulada para los futbolistas que no habían sumado rodaje.

La "traición" de Jesús

Según reveló el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación amistosa con el atacante, tras el cruce en Oslo existió un pedido de disculpas en privado por parte de Jesús hacia Cristiano. En esa reunión a puertas cerradas —donde también participó el presidente de la federación lusa—, el entrenador se habría comprometido verbalmente a asumir públicamente la responsabilidad del manejo de la situación durante la siguiente conferencia de prensa.

Sin embargo, las declaraciones del DT ante los medios tomaron un rumbo diametralmente opuesto. "Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. 'Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no'. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie". afirmó Jorge de manera categórica.

Estas palabras encendieron la furia de Cristiano Ronaldo, quien interpretó la actitud del estratega como un intento deliberado por marcar autoridad a su costa y mostrarlo ante la opinión pública como "un jugador más". La sensación de traición personal fue el detonante definitivo para poner fin a su estadía en la concentración.

El comunicado de Cristiano

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", publicó en Instagram.

La respuesta final de la Federación

Por su parte, la FPF emitió un escueto parte oficial confirmando que el delantero no se entrenó a la par del grupo, aunque evitó dar detalles sobre el verdadero trasfondo del quiebre. Para confirmar la salida del exjugador del Real madrid, este jueves el seleccionado luso confirmpo que Rafael Leao ya fue confirmado con la número 7, histórico número que llevó CR7.