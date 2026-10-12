La polémica frase de Cristiano Ronaldo sobre Messi y Maradona: "Soy yo"

Cristiano Ronaldo volvió a ubicarse en el centro del fútbol mundial con una frase polémica en la que se comparó con Lionel Messi y Diego Maradona -dos históricos de la Selección Argentina- y también con Pelé, el astro brasileño. Durante una entrevista concedida a CNN Portugal, el delantero de Al Nassr rompió el silencio para defender su vigencia a los 40 años y opinar sobre su lugar en la historia del fútbol.

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"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto", afirmó el atacante luso de 40 años de edad, quien hasta ahora lleva 980 goles convertidos en 1.337 partidos. Sin embargo, no tardó en dejar en claro su postura respecto a su propia trayectoria y nivel: "Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo", sentenció. Y luego, remató: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

Al mismo tiempo, CR7 cuestionó las críticas de la prensa y de los hinchas en el tramo final de su carrera: "La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos". Y agregó: "Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su histórica rivalidad con Lionel Messi

Por otro lado, tras el reciente retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina que tuvo lugar el 6 de octubre de 2026, el astro portugués reflexionó sobre la competencia que mantuvo con el argentino a lo largo de casi dos décadas. Para dimensionar el impacto de ese mano a mano en el deporte internacional, utilizó un paralelismo con el automovilismo: "Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1".

Cristiano Ronaldo se refirió a su retiro

Teniendo en cuenta la edad que tiene, el crack portugués fue consultado acerca de una posible fecha para su retiro, aunque evitó poner plazos: "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé".