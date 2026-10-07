La sorpresiva respuesta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una imagen que trascendió la emoción del Monumental: entre los miles de mensajes que recibió el capitán, apareció rápidamente el de Cristiano Ronaldo. El portugués eligió las redes sociales para reconocer la trayectoria de su histórico rival y le dedicó unas palabras que adquirieron todavía más relevancia por el particular momento que atraviesa con Portugal.

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Después de disputar su partido número 208 con la camiseta argentina, Messi compartió una carta en sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras cerrar una etapa histórica con la Selección Argentina. La publicación generó una enorme repercusión y, entre las primeras respuestas, apareció la de Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués aprovechó un posteo de Messi en Instagram para dejarle un sentido mensaje. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió.

El mensaje no pasó inadvertido. Ronaldo comentó la publicación apenas ocho minutos después de que Messi la compartiera, un detalle que rápidamente llamó la atención teniendo en cuenta la magnitud del posteo del argentino y la historia que ambos construyeron durante sus carreras.

La carta de Messi, además, tuvo una repercusión inmediata. En sus primeros 30 minutos alcanzó los 3 millones de "me gusta" y se aproximó a los 200.000 comentarios. Todo ocurrió en el perfil del rosarino, que cuenta con más de 517 millones de seguidores.

La relación entre Messi y Cristiano, más allá de la rivalidad

Durante más de una década, Messi y Ronaldo fueron protagonistas de una competencia que marcó una época en el fútbol mundial. Sus enfrentamientos por títulos, premios individuales y récords alimentaron una rivalidad que trascendió generaciones.

Sin embargo, ambos se encargaron en reiteradas ocasiones de remarcar que esa disputa pertenecía al campo de juego. Fuera de las canchas, mantuvieron una relación de respeto y reconocimiento mutuo.

El nuevo mensaje de Cristiano volvió a mostrar esa faceta. No fue, de hecho, la primera vez en los últimos meses que el portugués tuvo un gesto público hacia Messi.

En agosto, después de conocerse la muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino, Ronaldo también se comunicó públicamente con él. En aquella oportunidad, le escribió: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

Así, el mensaje posterior a la despedida de Messi se suma a una serie de gestos que muestran otra dimensión de una rivalidad que durante años dominó el fútbol internacional.

Messi y Ronaldo sólo se enfrentaron dos veces con sus selecciones

A pesar de la enorme cantidad de duelos que protagonizaron con sus clubes, Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron muy pocas oportunidades de enfrentarse con las camisetas de Argentina y Portugal. En total, se cruzaron dos veces a nivel de selecciones.

El primer enfrentamiento ocurrió en febrero de 2011, en Suiza. Argentina se impuso por 2-1 en un encuentro particular porque los dos referentes consiguieron marcar: Messi anotó para la Albiceleste y Cristiano hizo lo propio para Portugal.

El segundo duelo llegó en noviembre de 2014, algunos meses después del Mundial de Brasil, torneo en el que la Selección Argentina alcanzó la final. El partido se disputó en Old Trafford, en Manchester, y esta vez la victoria fue para el conjunto portugués.

Portugal ganó 1-0 con un gol de Raphael Guerreiro en el tiempo de descuento, en otro capítulo de la historia de dos futbolistas que durante años fueron considerados los máximos exponentes de su generación.

El particular momento que atraviesa Cristiano Ronaldo con Portugal

El gesto de Cristiano hacia Messi también adquirió una dimensión especial por el momento que atraviesa el delantero con su propia selección.

Ronaldo viene de protagonizar una situación conflictiva con Portugal luego de abandonar la concentración durante la última fecha FIFA. Posteriormente explicó que se sintió traicionado por Jorge Jesus, a quien responsabilizó por no respetar los acuerdos que habían establecido sobre su participación en los partidos de la Nations League.

Según su versión, el entrenador había diseñado un esquema relacionado con los minutos que tendría en cancha y sus períodos de recuperación. Ronaldo sostuvo que inicialmente ese plan se respetó, pero luego fue enviado a realizar la entrada en calor durante el partido ante Noruega sin llegar a ingresar.

El portugués también aseguró que Jesus había prometido reconocer públicamente lo ocurrido. Sin embargo, consideró que posteriormente el entrenador adoptó durante una conferencia de prensa un tono agresivo y contradictorio con respecto a lo conversado entre ambos en privado.

Ronaldo admitió que fue un error no despedirse de los aficionados y abandonar la concentración. Por ese motivo, pidió disculpas tanto a sus compañeros como al público portugués y reconoció que la Federación tiene motivos para sancionarlo.

A su vez, dejó abierta la posibilidad de que sus últimos encuentros como capitán de Portugal ya hayan quedado atrás. Pese a esa incertidumbre, afirmó que tiene intención de volver a estar disponible una vez cumplida la sanción, siempre que pueda mantener su condición física y su rendimiento en el club.

La polémica que protagonizó Cristiano con Pelé y Maradona

El conflicto con Portugal también generó repercusión por una parte del comunicado publicado por Cristiano. En uno de los ocho puntos utilizados para explicar su postura sobre el supuesto acuerdo con Jorge Jesus, el portugués hizo una referencia que provocó un fuerte debate.

Ronaldo sostuvo que debía ser tratado públicamente a la altura de Pelé y Diego Armando Maradona, dos de las mayores leyendas de la historia del fútbol.

La comparación generó una gran cantidad de comentarios entre aficionados y medios de todo el mundo. Por eso, el mensaje dirigido a Messi apareció en un contexto especialmente particular. Mientras el argentino recibió el reconocimiento de millones de hinchas luego de su despedida de la Selección Argentina, Ronaldo atraviesa un momento de tensión con Portugal.