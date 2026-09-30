Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo se enojó con el DT Jorge Jesús y abandonó la concentración

La Selección de Portugal sufrió este miércoles un gran escándalo con Cristiano Ronaldo como protagonista: momentos después de finalizar la práctica con el equipo en el estadio Parken de Copenhague, donde enfrentará a Dinamarca este jueves por la Nations League, el crack luso abandonó la concentración. El motivo de su decisión fueron las declaraciones hechas por el entrenador Jorge Jesús en conferencia de prensa, según él mismo expresó en redes sociales.

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"Tras la rueda de prensa del Seleccionador Nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional", escribió el futbolista del Al-Nassr a través de su cuenta de Instagram.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluyó Cristiano.

Las declaraciones de Jorge Jesús que provocaron el abandono de Cristiano Ronaldo

El conflicto comenzó después del partido en el que Portugal derrotó a Noruega el pasado domingo 27 de septiembre: en esa ocasión, Jorge Jesús decidió no hacer ingresar a Cristiano Ronaldo, quien estaba en el banco de suplentes, y la determinación habría generado el enojo del delantero.

Ante la primera consulta por su decisión, explicó que había acordado previamente con el astro que tendría cerca de 30 minutos en alguno de los encuentros. "Le dije a Cris que no jugaría ni contra Noruega ni contra Dinamarca", afirmó. Sin embargo, reconoció que durante el desarrollo del partido llegó a contemplar la posibilidad de mandarlo a la cancha: "Tal vez incluso lo hubiera necesitado en los últimos instantes, pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse", señaló.

El DT también buscó dejar en claro que la decisión no responde a un conflicto personal con el delantero. "Trabajé con Cris durante un año. No lo conocí hace solo tres meses en la selección nacional. Trabajé con él durante un año, conozco su condición física por completo. Y sé, porque ya lo hice en Arabia Saudita, que Cris rara vez jugaba cada tres días. Además, Cris nunca entrena los dos primeros días después un juego. Estuve de acuerdo con él en eso", explicó el entrenador, en referencia al período en el que ambos coincidieron en el fútbol saudí.

Por otra parte, Jesús rechazó que Ronaldo hubiera protagonizado un acto de indisciplina: "Él no se negó a entrenar. Conozco su estado físico a la perfección. Nunca entrena el primer o segundo día después de un partido", sostuvo el técnico. Además, puso la situación en contexto al mencionar las ausencias de Francisco Conceição, por lesión, y João Félix, debido a una sobrecarga muscular. "¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? Solo si quiere irse. Nadie se niega a entrenar", agregó.

De cara al próximo compromiso ante Dinamarca, Jesus confirmó que Gonçalo Ramos volverá a ser titular, después de haber comenzado desde el inicio frente a Noruega, partido en el que además convirtió un gol. En cuanto a la posibilidad de que Ronaldo ingrese durante el encuentro, el técnico dejó la decisión supeditada al desarrollo del partido: "Si lo necesito, entra. Si no lo necesito, no entra. Va a depender del partido. Ningún jugador podrá hacerme cambiar de opinión".