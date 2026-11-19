La cita en el GP de Singapur 2024 marcó el final de la carrera de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 al ser reemplazado por Liam Lawson en Racing Bulls a seis fechas del cierre de temporada. Sin dudas, se trató de un triste cierre para quien fue una estrella en Red Bull en su momento, con una serie de malas decisiones que fueron mermando su rendimiento y, al mismo tiempo, le generaron una crisis interna en la competencia.

{{{htmlAmp}}}

A pocos más de dos años de su retiro, el piloto australiano brindó una entrevista con el podcast Beyond the Grid, en la que reconoció que tenía el sueño de volver a formar parte de la escudería austriaca. “Todavía tenía hambre y quería intentar demostrar algo, principalmente a mí mismo, pero había momentos en los que ya no podía más, y creo que también estaba en negación”, comenzó Ricciardo.

“Todavía quería el cuento de hadas, por supuesto; quería volver con Red Bull Racing y todo eso, y me habría encantado volver a ser compañero de Max e intentar pelear otra vez adelante. Pero en el fondo sabía que todo eso me estaba quemando cada vez más”, agregó. Y es que de ser compañero del neerlandés, el oceánico se marchó a Renault, donde no se encontró con el rendimiento que esperaba y luego tuvo un breve paso por McLaren, que lo reemplazó por Oscar Piastri de cara al 2023.

“Ya no me resultaba tan fácil rendir y competir al nivel en el que lo había hecho antes. Simplemente había mucho dolor, mucho proceso, muchas cosas que estaban pasando y que habían pasado a lo largo de los años”, sumó “Honey Badger”. De hecho, la presión no fue algo nuevo, sino que incluso reconoció que pensó en retirarse en 2015, aunque escogió continuar ante el apoyo de los fans y de su equipo, además del motor interno que le hacia continuar buscando una gloria que nunca llegó.

Si bien su salida fue dolorosa, lo cierto es que Ricciardo se encuentra agradecido por no formar parte del universo de la F1 y, en especial, porque la decisión no haya sido enteramente suya, sino del equipo al cambiarlo por Lawson. “Todavía no me gusta cómo terminó, pero también hay una parte de mí que está agradecida de que hayan apretado el gatillo, porque no querría estar haciéndolo ahora”, reconoció.

El australiano corrió cinco años en Red Bull.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Las Vegas. Allí se desarrollará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimoprimera fecha entre el 19 y 22 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.