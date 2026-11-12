Liam Lawson sigue en la Fórmula 1: Racing Bulls confirmó su dupla de cara a la próxima temporada

A pesar de haber tenido buenos resultados a lo largo de la temporada, el futuro de Liam Lawson no estaba asegurado de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1, sobre todo después de los episodios que había tenido con Max Verstappen en las últimas semanas. Sin embargo, este jueves, Racing Bulls confirmó la renovación del oceánico, que seguirá en la competencia en 2027 junto a Arvid Lindblad en la sede de Faenza.

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A través de sus canales oficiales, la escudería italiana dio a conocer que mantendrá a ambos pilotos en la próxima edición del campeonato del mundo, en parte debido al notable rendimiento que mostraron en el año. “Ambos han demostrado su habilidad y potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que han logrado, tanto individualmente como en equipo”, afirmó al respecto Alan Permane, director de Racing Bulls.

Y es que el equipo de Faenza pasó de estar en la parte trasera de la tabla a arrebatarle el liderato de la zona media a Alpine para la mitad de la temporada, a tal punto de que tiene casi asegurado cerrar el año en el quinto escalón de la tabla de constructores. “No me cabe duda de que esta es la mejor dupla de pilotos para nosotros, ya que aporta una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base sólida para consolidar el progreso alcanzado este año”, agregó Permane.

Por su parte, Lawson, que había sido muy discutido en todo el campeonato, también se refirió a la buena temporada que ha tenido el equipo y se mostró contento de seguir formando parte del proyecto junto a Lindblad. “Tengo muchas ganas de seguir adelante con Arvid hasta 2027; estamos construyendo algo muy positivo y me entusiasma lo que podemos lograr juntos”, dijo el neozelandés.

En cuanto a Lindblad, el rookie del 2026, dio las gracias al equipo por haber depositado su confianza en él, tanto en este año como para el siguiente. “Estoy increíblemente agradecido a todo el equipo por su arduo trabajo, compromiso y colaboración durante toda la temporada, y por las sólidas relaciones que hemos forjado. Tengo muchas ganas de empezar el próximo año”, cerró.

Así está la grilla para la siguiente temporada.

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