Lanús vs. Fluminense por Copa Sudamericana 2025: hora, TV en vivo y streaming

Lanús vs Fluminense por la Copa Sudamericana 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Lanús tendrá la oportunidad de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 cuando visite a Fluminense este martes 23 de septiembre en el icónico Maracaná, con la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida gracias al gol agónico de Marcelino Moreno. El conjunto granate, último representante argentino en pie en el torneo continental, llega a Río de Janeiro con la confianza de haber eliminado a Central Córdoba en la fase anterior y con el respaldo de una reciente victoria ante Platense que fortaleció su momento.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Lanús y Fluminense, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Lanús y Fluminense?

El partido entre Lanús y Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará este martes 23 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.

El Lanús llega a este compromiso decisivo en un excelente momento futbolístico, habiendo conseguido una vital victoria por 2-1 ante Platense el fin de semana pasado con goles de José María Canale y Lautaro Acosta. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se mantiene como el último representante argentino en la Copa Sudamericana y tiene la oportunidad de clasificar a las semifinales del torneo por segundo año consecutivo.

Los dirigidos por Pellegrino cuentan con una ventaja fundamental tras haber ganado el partido de ida por 1-0 en La Fortaleza, gracias al gol de Marcelino Moreno a tan solo un minuto del final del encuentro. Esta ventaja mínima pero valiosa pone al Granate en una posición favorable para afrontar el duelo en territorio brasileño, donde deberá administrar el resultado y aprovechar cualquier oportunidad que se presente.

Sin embargo, el conjunto bonaerense deberá afrontar este desafío con algunas bajas importantes en su plantel. Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza están descartados por lesiones. No obstante, el técnico argentino guardó cuidadosamente a sus principales figuras en el partido ante Platense, utilizando un equipo alternativo para preservar a los titulares para este encuentro crucial.

Por su parte, Fluminense atraviesa un momento irregular en la temporada, habiendo conseguido ganar únicamente en dos de sus últimas siete presentaciones en todas las competiciones. El Tricolor viene de superar por la mínima al Vitória el sábado pasado, resultado que le permite llegar con algo de confianza a este duelo eliminatorio donde necesita revertir el marcador adverso.

El equipo dirigido por Renato Gaúcho buscará aprovechar la mística del Maracanã y su condición de local para dar vuelta la serie y avanzar a las semifinales. El Flu mantiene la esperanza de volver a acariciar un éxito internacional, a casi dos años de haber conquistado la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024, títulos que marcaron una época dorada para la institución carioca.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en las semifinales contra el vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, en lo que será una instancia decisiva rumbo a la final de la Copa Sudamericana. Tanto Lanús como Fluminense conocen la importancia de este partido y la oportunidad que representa estar a solo dos pasos de disputar una final continental.

Formaciones probables de Fluminense y Lanús

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo, Kevin Serna.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

El técnico del Fluminense, Renato Gaúcho, cuenta con todo su plantel disponible para este encuentro decisivo y se espera que presente una formación similar a la que enfrentó a Lanús en el partido de ida. El estratega brasileño utilizó un mix de titulares y suplentes en el triunfo ante Vitória, pero para este compromiso eliminatorio apostará por su oncena de máxima confianza.

El sistema táctico del Tricolor se basará en el 4-3-3 habitual, con el uruguayo Agustín Canobbio y el peruano Kevin Serna acompañando por los costados al atacante Everaldo, quien actuará como único delantero de área. En el mediocampo, la experiencia de Hércules será fundamental para controlar el ritmo del juego y generar las situaciones de peligro que necesita el equipo local.

Por el lado del Lanús, Mauricio Pellegrino cuidó a sus jugadores en el partido contra Platense, solamente alineando desde el inicio a Losada en el arco. El sistema del Granate se estructurará en base a un 4-4-2 que puede transformarse en 4-2-3-1 según las circunstancias del partido. Eduardo Salvio y Marcelino Moreno serán las principales cartas ofensivas del equipo visitante, acompañando al delantero Rodrigo Castillo en el ataque. La dupla central formada por Carlos Izquierdoz y José María Canale será clave para mantener la ventaja obtenida en Buenos Aires.

Fluminense vs. Lanús: ficha técnica