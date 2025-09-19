Insólito: Flamengo le metió un gol a Estudiantes a los 15 segundos de partido

Flamengo le convirtió un insólito gol a Estudiantes de La Plata en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 que están disputando en el Estadio Maracaná: a los 15 segundos de partido, Pedro puso el 1 a 0 para el cuadro local frente al 'Pincha'. Apenas instantes después del saque del medio, el delantero aprovechó una mala salida de Facundo Rodríguez, giró con mucha categoría dentro del área y definió de zurda para inflar la red del arco defendido por Fernando Muslera.

De esta manera, el 'Mengao' se adelantó rápidamente en la serie, con uno de los goles más tempraneros en la historia del certamen. Para colmo, minutos después el uruguayo Guillermo Varela extendió la ventaja con un golazo de volea tras una gran asistencia de Ayrton Lucas.

Los goles de Flamengo frente a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores

¿Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo? Hora, TV en vivo y streaming

El partido entre Estudiantes y Flamengo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El streaming online correrá por las cuentas de Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El árbitro principal del partido será Andrés Rojas, con Nicolás Gallo como encargado del VAR.

Las formaciones de Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De la Cruz, Saúl Ñígez; Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino; y Pedro. DT: Filipe Luis.

Flamengo vs. Estudiantes: ficha técnica

Torneo: Copa Libertadores 2025 (cuartos de final, ida).

Copa Libertadores 2025 (cuartos de final, ida). Fecha: Jueves 18 de septiembre.

Jueves 18 de septiembre. Horario: 21:30 horas (Argentina).

21:30 horas (Argentina). Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

Maracaná de Río de Janeiro. Árbitro principal: Andrés Rojas (Colombia).

Andrés Rojas (Colombia). Transmisión: Fox Sports.

Fox Sports. Streaming: Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

