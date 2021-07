"El árbitro cobró mancha": el Patrón Bermúdez habló tras el polémico gol anulado a Boca

El colombiano, más allá de las críticas, intentó ponerle paños fríos a la situación. Además, el presidente Ameal avisó que no habrá ningún comunicado.

La polémica del gol anulado a Boca Juniors frente a Atlético Mineiro, el pasado martes en la Bombonera, sigue siendo uno de los temas más hablados en el ambiente del deporte. Las quejas de los jugadores, cuerpo técnico y fanáticos se destacaron en redes sociales y el enojo inundó las distintas opiniones. Frente a esto, y observando lo ocurrido, la Conmebol determinó suspender "por tiempo indeterminado" a la terna arbitral y del VAR. Más allá de esto, tanto Jorge Bermúdez como Jorge Amor Ameal, dos protagonistas más que importantes dentro de la dirigencia del club de la Ribera, intentaron bajarle el tono a la situación. Algo que, por supuesto, generó más bronca en los hinchas.

En diálogo con 90 Minutos, por ESPN, el colombiano charló con el Pollo Vignolo y dejó en claro que la institución no hará ningún tipo de reclamo: "No va a ser la primera vez que se hable de una polémica, de una jugada por el VAR. Tenemos en claro que va a seguir pasando. A nosotros, personalmente, desde el club, lo que más nos preocupa es lo que se vio después". Y al igual que Miguel Ángel Russo, apuntó contra el rival: "El equipo contrario tiró la pelota reiteradamente afuera, nunca se puede dejar en la mitad de la cancha para reanudar el encuentro. Es algo llamativo, habla mal de la Copa Libertadores. Es algo fundamental, parecía un partido de barrio donde yo no dejo jugar a un amigo porque me hizo un gol".

Bermúdez advirtió en reiteradas ocasiones que "va a seguir pasando" y remarcó, "nuestro club es respetuoso con las instituciones". De todas formas, manifestó: "Me escandalicé desde la tribuna, no parecía un partido de Copa Libertadores; el árbitro ayer cobró mancha, estamos confundidos". Pero en la misma línea, intento calmar las aguas, dijo que "en el juego se va a revertir" y le avisó a todos que irán a Brasil, el próximo martes para la vuelta, "con el ánimo de competir". También habló de su conformidad y felicidad por el trabajo realizado por el plantel frente a un rival complicado y dejó un frase que se llevó todas las críticas: "Boca compitió, jugó bien y para nosotros ganó".

Algunas de sus frases:

Por otra parte, también se refirió a la polémica situación que involucró a Edwin Cardona -decidió no regresar post Copa América y se fue de fiesta en medio de la pandemia por Covid-19-. "A nosotros nos hubiese gustado muchísimo que hubiese tenido la posibilidad inmediata de volver, para tenerlo para estos partidos. También entendemos la necesidad de nuestros jugadores, tienen libertades, son decisiones personales. Solicitó que quería descansar y estar con la familia, fuimos respetuosos. Queremos que vuelva pronto, nos pueda dar una mano y pueda demostrar que quiere al club como nosotros", expresó el "Patrón" luego de reafirmar que tiene contrato. Por otro lado, sobre la fiesta, cerró: "Es complicado el tema de las redes sociales y la exposición. Nuestros jugadores entienden y saben que están en el club más importante del mundo. Tienen una gran responsabilidad, nosotros estamos acá para resguardar a la institución y a nuestros deportistas".

¿Qué dijo Ameal sobre el arbitraje?

Siguiendo la misma línea de Bermúdez, el presidente de Boca buscó destacar el papel realizado por el plantel a pesar de los errores: "Estamos tristes por lo que pasó ayer pero contentos y orgullosos de lo que hizo nuestro plantel, seguro que vamos a tener revancha. Espero que lo de ayer sirva de ejemplo para que no pase más". Y además, Jorge Amor Ameal agregó: "Nos preocupó, no vamos a protestar nada. Hubo un error del árbitro del partido y otro del equipo visitante que tiraba la pelota a la tribuna. Queremos que esto sea un ejemplo para que las cosas cambien".

Horas después, también por octavos de final, Cerro Porteño vivió una situación similar en su derrota vs. Fluminense por 2-0 en Paraguay. Desde el VAR cobraron un offside insólito e inexplicable por no ver a un jugador del conjunto brasileño en la parte baja de la pantalla. A diferencia del Xeneize, el "Ciclón" sí presentó una queja oficial. "Sucedieron una serie de acontecimientos vergonzosos que no puede ni deben ser omitidos por la CONMEBOL", escribieron mientras solicitaron la expulsión de la terna arbitral del listado oficial de árbitros. Además pidieron la anulación del encuentro y su posterior repetición en "la fecha que estime conveniente".

El comunicado de Cerro: