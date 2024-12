Ex combatientes de Malvinas denunciaron al PAMI por no cubrirle medicamentos

Tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar los medicamentos para sus afiliados a través del PAMI, desde Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata denunciaron que no les dieron sus remedios pese a que le habían prometido que iban a quedar exentos del recorte. “Varios compañeros fueron a la farmacia y no le reconocen la cobertura”, sostuvieron.

El presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, intimó al PAMI a través de una carta documento para que, “en el plazo de 12 horas proceda a garantizar la cobertura al 100% de los medicamentos para la totalidad del colectivo de excombatientes de Malvinas”.

Según se detalla en la intimación “muchos ex soldados conscriptos combatientes de Malvinas han acudido a las farmacias a obtener los medicamentos que, hasta la semana anterior, tenían una cobertura total, y se les ha cobrado por ellos”. Vale remarcar que, muchos de los medicamentos que perciben, “obedecen a tratamientos crónicos que guardan estricta relación con el hecho bélico que tuvo lugar en el año 1982, como las secuelas de guerra y estrés post traumático”.

A modo de ejemplo, desde el CECIM mostraron el ticket de compra de un ex combatiente en una farmacia de La Plata. “Un ex combatiente pagó el 20% del Losacor - para la hipertensión arterial, - cuando el mes pasado era gratis. El Rovartol - Rosuvastatina para el colesterol- el mes pasado era gratis y ahora paga el 50% de su valor, y un medicamento para tratamiento de diabetes directamente ya no lo cubre más”.

El ticket de compra en una farmacia de un ex Combatiente de Malvinas que ya no recibe el 100% de la cobertura

En diálogo con El Destape, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, explicó que “en 2004 el gobierno nacional creó el Programa nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su Grupo Familiar y teníamos una cobertura del 100 % en la totalidad de los medicamentos”. Sin embargo, tras el anuncio del gobierno Nacional, “a varios compañeros, cuando fuimos a buscar los medicamentos a la farmacia, nos dijeron que ahora la cobertura era del 60%, 50% y un 40%”.

“Hay compañeros que toman medicamentos psiquiátricos, oncológicos, de diabetes… es un genocidio esto. Va a traer secuelas terribles”, agregó Alonso. En ese sentido remarcó que, “si bien en todos los medios salieron funcionarios diciendo lo contrario, que nosotros teníamos la cobertura, eso no está sucediendo con ningún ex combatiente en toda la Argentina”.

El gasto del PAMI supera a 2023 pese al recorte de prestaciones

El gasto en prestaciones de la obra social de los jubilados y pensionados, PAMI, alcanzó los 4,45 billones de pesos en los primeros nueve meses del año, un monto que la ubica por encima de lo desembolsado el año pasado pese a registrar menos coberturas en salud y de medicamentos y eliminar subsidios a los usuarios y prestadores.

Con menores prestaciones, el gasto del PAMI incluso es el mayor desde 2019, si no se considera el bono de quince mil pesos correspondiente al Programa Alimentario que se otorgó durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado que alcanzó a todos los afiliados mayores de 60 años y que percibían hasta un haber mínimo y medio.

En el último año, considerando la devaluación de inicio de gestión de la administración de Javier Milei, los medicamentos acumulan una alza promedio del 240%, frente a un incremento del índice de Precios al Consumidor (IPC) del 193%. Pero según publicó el Ministerio de Salud en la red social “X”, “este año el índice de precios de los medicamentos e insumos en salud estuvieron por debajo del IPC en 9 de los 10 meses que hasta hoy informó el INDEC” y “la variación en los precios de los medicamentos registró un 25% menos de aumento comparado con el resto de los precios”.

Es decir, en el período que se compara los gastos de prestación del PAMI, de enero a octubre de 2023/2024, no es el incremento del precio de los medicamentos lo que justifica el aumento salvo que PAMI haya firmado un acuerdo perjudicial con los laboratorios.

También durante la administración de Mauricio Macri se registró un efecto similar al actual: una reducción de las prestaciones en medicamentos con incremento del gasto prestacional mientras que en el gobierno de Alberto Fernández, con una cobertura de 100% de los medicamentos, el gasto en prestaciones fue menor.