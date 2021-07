Boca vs. Mineiro: los jugadores imputados por agresiones y con qué cargos

Los futbolistas del "Xeneize" que son seguidos por la Justicia en Brasil por la violencia contra la Policía tras la eliminación ante Atlético Mineiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Boca fue perjudicado otra vez por el VAR, quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en Brasil y el caos desatado posteriormente en el estadio Mineirao de Belo Horizonte ya deja sus consecuencias. De hecho, la Justicia local imputó a los jugadores Sebastián Villa, Cristian Pavón, Marcos Rojo, Diego "Pulpo" González, Norberto Briasco y Carlos Zambrano.

El acta que emitió la fuerza de Seguridad brasileña sobre los incidentes registrados en la casa del "Galo" en la vuelta de los octavos de final expresó que "Villa y Pavón arrancaron y arrojaron un bebedero, Rojo y González agredieron a funcionarios, Briasco golpeó con una barra de hierro a un policía y Zambrano escupió a un policía".

La caótica vuelta de Boca desde Brasil

Luego de la intervención del embajador Daniel Scioli, la delegación del "Xeneize" finalmente puede regresar a la Argentina durante la tarde del miércoles 21 de julio después de haber pasado la noche en Belo Horizonte con varios futbolistas demorados en una comisaría de la zona.

Más allá de que inicialmente la delegación visitante tenía programado un vuelo para la medianoche del martes 20, la vergonzosa situación desatada en el post-partido llevó a que ese viaje quedara cancelado y se concretara otro unas 15 horas más tarde.

Aunque Briasco y Zambrano eran los más complicados en este sentido, las intervenciones de Scioli y de más personas vinculadas con la política hicieron que finalmente los dejaran retornar a Buenos Aires.

La decisión de Boca tras haber sido escandalosamente eliminado de la Libertadores

Con el paso de las horas, el club presidido por Jorge Amor Ameal y liderado en lo futbolístico por su Vicepresidente Juan Román Riquelme tomará una determinación al respecto y las especulaciones que corren son muchas: pedir formalmente que el encuentro se dispute otra vez; solicitar la expulsión de la Conmebol del árbitro principal uruguayo Esteban Ostojich y de todos los encargados del VAR; y hasta la evaluación de retirarse de todas las competencias continentales hasta nuevo aviso.

Riquelme habló y destrozó a la Conmebol

La cabeza del Consejo de Fútbol "azul y oro" fue durísimo con sus declaraciones para TyC Sports y para ESPN: "No nos dejaron pasar, lo vio todo el mundo... Cuando hacés los goles y no te los quieren cobrar es imposible, no se puede hacer nada. Es la primera vez que veo que un equipo gana los dos partidos y no clasifica, esto es increíble".