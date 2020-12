Tras el triunfo en Porto Alegre, Boca no la tuvo fácil en la vuelta de octavos por la Copa Libertadores. Inter fue muy superior y se lució en la Bombonera, por eso terminó sufriendo. El resultado final fue derrota por 1-0 pero luego de una tanda de penales para el infarto, el campeón del fútbol argentino logró el ansiado pase a los cuartos de final en el certamen más importante de América.

El primer tiempo del equipo de Miguel Ángel Russo fue de los peores durante el ciclo del entrenador. Los once dispuestos por el DT no lograron encontrarse en la cancha y se vieron totalmente superados por la visita. La defensa tuvo fallas, especialmente en los laterales y mantuvo el cero durante la primera parte por los grandes rendimientos de Carlos Izquierdoz y Esteban Andrada (con varias tapadas en su haber). El mediocampo no pudo ante la velocidad de los jugadores de Inter y los de adelante quedaron desconectados del resto.

Cuando parecía que el entretiempo podía ayudar a que el Xeneize se rearme, tras el pitido inicial del complemento, llegó el gol que complicó aún más las cosas. Patrick, de gran partido, metió un centro violento y rasante, después de que Julio Buffarini pierda la marca, y si bien no llegó a conectar ningún compañero, la terminó empujando Frank Fabra en propia puerta. La serie quedó igualada 1-1 y los nervios se hicieron presentes en el estadio ubicado en Brandsen 805.

Después de la apertura del marcador, Boca mejoró e intentó encontrar el gol del empate. Con más espacios, un poco de juego colectivo y varios remates al arco puso a prueba al arquero de Inter. De todas formas, las ideas mostradas fueron pocas y le costó hacerse fuerte en área rival. Sobre el final, por una fuerte patada de Agustín Obando, se quedó con uno menos. Por el resultado de los 180 minutos, hubo penales y allí logró imponerse 5-4: convirtieron Tevez, Salvio, Fabra, Izquierdoz y Jara, erró Cardona pero, del otro lado, fallaron Lindoso y Peglow.

Fue sin lugar a dudas una prueba crucial para el Xeneize de cara a lo que viene. Si bien el partido fue malo, desde lo anímico puede ser un empujón clave para el futuro. Del otro lado espera Racing Club, clasificado tras dejar afuera a Flamengo. La ida se jugará el próximo miércoles 16 de diciembre en el Cilindro de Avellaneda y la vuelta, el 23 del mismo mes en la Bombonera. Ambas, a las 21.30 hs.

La tanda de penales: