Falta un paso: Quintero tiene que sumar un último trámite para jugar en Racing

La idea principal del conjunto académico es que Juan Fernando Quintero pueda ser parte del equipo en la próxima ronda de la Copa Libertadores -si pasan a Nacional.

En medio del mercado de pases, Racing Club está sumando voluntades para la segunda parte del año. De esta forma, Juan Fernando Quintero -que ya se entrena en Racing- está cerca de dar un paso definitivo para poder jugar en el conjunto académico durante la Copa Libertadores. En las últimas semanas este avance del jugador en el conjunto de Avellaneda lo deposita directamente en el club.

La idea principal del conjunto académico es que Juan Fernando Quintero pueda ser parte del equipo en la próxima ronda de la Copa Libertadores -si pasan a Nacional- y desde ya tenerlo para el torneo local. De esta forma, la firma del jugador colombiano todavía no se llevó adelante y se espera que haya novedades en la próximas horas tanto para él como para Nazareno Colombo, el futbolista que llegó proveniente de Defensa y Justicia de Florencio Varela.

Actualmente Quintero no firmó el contrato con Racing, pero se espera que lo haga el viernes a primera hora y no importa, en este caso, si el equipo pasa de ronda o no. Con respecto a la posición que podría ocupar en el equipo, se espera que Fernando Gago lo utilice como una especie de enganche y que está, además, a la espalda de Roger Martínez, el delantero colombiano que es la punta del equipo. Por su parte, desde ya, Nazareno Colombo será el defensor central del equipo que está a la expectativa de lo que puede pasar en las Copas Internacionales.

Los refuerzos de Racing a mediados de 2023

Agustín Almendra, mediocampista interno de 23 años, llega en libertad de acción. Roger Martínez, centrodelantero de 29 años, llega en libertad de acción. Gastón Martirena, lateral derecho de 23 años, llega desde Liverpool de Uruguay a cambio de tres millones de dólares por el 70% del pase.

Los apuntados por Racing en el plano nacional fueron tres, hasta el momento sin éxito: Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata), Juan Gauto (Huracán) y Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán). Casi caídos los dos primeros, todavía hay esperanzas por el ex Rosario Central, aunque los sondeos desde River y el fútbol extranjero por el jugador de 24 años hace que se complique su posible arribo a Avellaneda. "El Decano" no lo dejará salir por menos de tres millones de dólares netos luego de haberle comprado la totalidad de la ficha al "Canalla" en diciembre de 2022