Marcelo Tinelli, obligado a comer comida de perro si Argentina pierde en la Copa América

El conductor de ShowMatch está obligado a hacer algo inexplicable en caso de que Argentina pierda ante Chile. Marcelo Tinelli y una apuesta inesperada para el público.

En la previa del debut de la Selección Argentina ante Chile en la Copa América 2021, el conductor Marcelo Tinelli realizó una apuesta que deberá cumplir en caso de que el elenco nacional caiga ante "La Roja" el próximo lunes. De acuerdo a lo establecido con Iván Zamorano, gloria trasandina, deberá comer comida de perro y filmarse para subir el video a su perfil en la red social de Kwai.

Durante las últimas horas, Tinelli compartió un video en su cuenta oficial de Kwai (@MarceloTinelli) proponiéndole una apuesta al ex jugador de la selección rival: si Chile pierde ante Argentina, "Bam-Bam" deberá tatuarse la cara del "Cabezón" en su espalda. “Por si no recordás, insisto, mi carita es grande...”, aseguró el líder de ShowMatch. Pero claro, esto no le salió barato.

Desafiante, Iván Zamorano aceptó el reto pero agregó una condición fundamental. También con un video en la plataforma de Kwai, "Bam-Bam" retó a Tinelli a comer comida de perro en caso de que los muchachos que tienen a Lionel Messi al frente caigan ante Chile. "Me haces reír, por qué no vas viendo si la comida de tu perro sabe bien”, le contestó el ex deportista al empresario televisivo en modo desafiante.

Si bien Tinelli aún no contestó, se espera que acepte el reto y se disponga a comer alimento para perro en caso de que Argentina caiga ante Chile el próximo lunes 14 de junio. El partido comenzará a las 18 horas de dicho día y se llevará adelante en Río de Janeiro. ¿Quién de los dos tendrá que cumplir la apuesta?

Argentina se concentrará en el predio de Ezeiza durante la Copa América

El seleccionado argentino mantendrá su concentración en el predio de Ezeiza durante la disputa de la Copa América en Brasil, confirmó este domingo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) poco después de garantizar mediante un comunicado su presencia en la controvertida edición 2021 del torneo continental.

La delegación argentina "recibió la autorización para usar como base su predio de Ezeiza y deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido" que le toque disputar, informó el Twitter oficial del seleccionado.

Argentina debutará el próximo lunes 14 ante Chile en Río de Janeiro; el viernes 18 será rival de Uruguay en Brasilia; el lunes 21 de Paraguay en esa misma ciudad y el lunes 28 de Bolivia en Cuiabá, todos partidos correspondientes al Grupo A.