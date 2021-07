Insólito: el "Pollo" Vignolo insinuó en ESPN que quiere que Argentina pierda la Copa América

En el programa F90, que conduce el "Pollo", dieron a entender que desean que la Selección no gane la Copa América "para que haya un buen proyecto".

La Selección Argentina no para de ganar en la Copa América, pero al parecer algunos no están tan conformes más allá de los resultados positivos. Ahora, en ESPN F90, el programa que conduce Sebastián Vignolo, dieron a entender que quieren que al equipo de Lionel Scaloni no le vaya tan bien "para que haya un buen proyecto".

En el acalorado debate posterior a la goleada 3-0 a Ecuador que significó el pase a las semifinales del torneo continental en Brasil, Oscar Ruggeri discutió con Sebastián Domínguez. "¿No es lo que estuvimos diciendo siempre todos? ´Armen un buen proyecto de verdad para que la Selección esté bien´", arrancó el "Cabezón", a lo que "Seba" le respondió: "¿Y a vos te parece que este es un gran proyecto?".

"¡No!", le respondió el campeón del mundo en México en 1986. "Listo, coincidimos", le retrucó el ex-Newell´s, entre otros. "¡Pero yo ya te lo dije el otro día! Que quiero que armen un proyecto serio para que la Selección vaya hacia un lugar", contestó Ruggeri.

Por su parte, el "Pollo" acotó: "Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con (Lionel) Messi. Si tengo que sólo pensar, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tenga que venir".

"Tengo ganas de abrazarte", completó al respecto el panelista Marcelo "Cholo" Sottile.

El invicto de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina

La "Albiceleste" no pierde desde hace dos años, cuando cayó -con un arbitraje muy polémico de por medio- por 2-0 frente al local Brasil por las semis de la edición anterior de esta competencia. A partir de entonces, enhebró una racha de 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

De esta manera, igualó a la segunda mejor seguidilla de la historia del combinado nacional mayor, que fue durante el período de Marcelo Bielsa al mando entre 2000 y 2002. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzar el récord que ostenta el elenco de Alfio "Coco" Basile entre 1991 y 1993, cuando estuvo 33 duelos sin caer.

El estratega santafesino tomó las riendas luego del Mundial de Rusia 2018 y los resultados fueron muy favorables: Argentina fue tercera en la Copa América anterior, estará como mínimo entre los cuatro mejores de la vigente y marcha segundo en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.