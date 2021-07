Cuándo son las semifinales de la Copa América 2021 y cómo son los cruces

Las fechas, las sedes y los horarios para los partidos de la siguiente instancia del torneo continental de Selecciones de fútbol y qué equipos podrían enfrentarse.

Esta Copa América 2021 en Brasil se va poniendo cada vez más picante, más caliente, más emocionante y con más suspenso. Por lo tanto, si bien todavía ni siquiera se han disputado los partidos de los cuartos de final, bien vale la pena conocer cuándo serán los dos cruces de las semifinales.

El torneo continental de fútbol de Selecciones a nivel mayor cuenta con cracks mundiales de la talla de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, por ejemplo, aunque tal vez algunos de sus países ni siquiera estén entre los cuatro mejores debido a los durísimos enfrentamientos que se vienen en la previa.

Cuándo las semifinales de la Copa América 2021

El primer partido será el lunes 5 de julio desde las 20 horas de Argentina en el estadio Olímpico Nilton Santos de Botafogo, en Río de Janeiro. Allí chocarán los vencedores de las llaves de una parte del cuadro: los que avancen de los duelos Brasil vs. Chile y Perú vs. Paraguay.

En tanto, el segundo y último compromiso de esta fase se llevará a cabo el martes 6 de julio desde las 22 de Argentina en el estadio Nacional de Brasilia. En esta oportunidad, se medirán los que pasen de los cotejos Uruguay vs. Colombia y Argentina vs. Ecuador. Por supuesto, en ambos casos todavía no se conocen los árbitros, las televisaciones en vivo ni los streamings disponibles.

El último antecedente de las semifinales de la Copa América, en 2019

En el mismo país en la edición pasada, el local derrotó por 2-0 a la "Albiceleste" en el Mineirao de Belo Horizonte con los goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino. Por su parte, el Perú de Ricardo Gareca aplastó a Chile por 3-0 en el Clásico del Pacífico en el Arena do Gremio de Porto Alegre con los gritos de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero.