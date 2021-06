Copa América 2021: ¿Fue penal a Cavani? La polémica que no se revisó en el VAR

La situación pasó en el primer tiempo cuando el delantero de Uruguay enganchó en el área y, Guido Rodríguez, lo cruzó. ¿Fue penal?

A los 30 minutos del primer tiempo, se encendieron las alarmas en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. La Selección Argentina dominaba el encuentro y ganaba por un gran cabezazo de Guido Rodríguez -reemplazante de Leandro Paredes- sin problemas. Incluso, no solo dominaba a su rival sino también se lucía con ideas y buen fútbol. Lionel Messi, con un gran rendimiento, mostró una gran versión y comandó al equipo en la segunda jornada de la Copa América 2021.

Pero, de golpe, todo cambió: pelota al borde del área, toque rápido de Federico Valverde y Edinson Cavani rompió la defensa a gran velocidad. Guido Rodríguez pasó de largo y el uruguayo se dejó caer. Lautaro Martínez apareció en el área, robó la pelota y descargó con el capitán argentino que comandó una contra excelsa. Superó a la defensa, gambeteó y la abrió para el joven Nahuel Molina Lucero: remate, tapada y córner de Muslera.

A pesar de esto, todo Uruguay mostró su molestia y se quejó por la acción sucedida en el área que defiende Emiliano Martínez. Luis Suárez con el árbitro y Cavani, charlando con Messi, pidieron un penal que el VAR debe haber revisado desde sus oficinas. Pero, al parecer, la orden no llegó y el juez del encuentro no fue a ver la acción en la pantalla. ¿Hay o no hay falta de Guido Rodríguez contra el delantero del United?

Mirá el momento:

El pasado de Guido Rodríguez

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene un nuevo elegido para el mediocampo de cara al duelo vs. Uruguay por la segunda fecha de la Copa América 2021. Ante la falta de Leandro Paredes, por una lesión a causa de un golpe recibido en las costillas, el director técnico nacional pensó en un jugador con un buen presente en su club: Guido Rodríguez.

Con unas habilidades diferentes a las del actual mediocampista central titular que se desempeña en el Paris Saint Germain (PSG), el actual mediocampista del Betis tiene su chance de demostrar. El futbolista que milita en el fútbol español surgió de las inferiores de River Plate, aunque solo jugó 16 partidos y no pudo consolidarse en la primera del club Millonario.

Después de un paso por Defensa y Justicia, en el que tuvo una gran actuación, y México, ahora Guido Rodríguez está en España. Con la llegada de Manuel Pellegrini al Betis, Guido Rodríguez consiguió un mayor protagonismo y disputó 38 partidos desde 2020. En el rol que desempeña actualmente como mediocampista central, ingresa dentro del estereotipo: tiene muy buena marca y además, un buen primer pase que permite entregar el juego. No es un “Mascherano”, caudillo, sino que por el estilo de juego es más de recuperar, presionar y pasar. Ahora, tiene el lugar con Scaloni en la Selección.