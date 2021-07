Copa América 2021: Brasil es semifinalista y se mantiene como candidato

El seleccionado de Tite triunfó por la mínima ante Chile y celebró en Río de Janeiro. El próximo lunes, desde las 20 hs, se medirá ante Perú.

Tras el triunfo de Perú por penales sobre Paraguay, en un partido dramático durante la tarde del viernes, ya se conoce al segundo semifinalista de la Copa América 2021. Como era de esperarse, a pesar de no lucirse mostrando su mejor fútbol, Brasil venció a Chile por 1-0 con gol de Lucas Paquetá y sigue camino al título, como máximo candidato de la competencia continental. De esta manera, se confirmó el primer duelo: Brasil y Perú se medirán el próximo lunes 5 de julio, a las 20 hs, en el estadio Olímpico Nilton Santos de Botafogo ubicado en Río de Janeiro.

El primer tiempo fue muy peleado y parejo, con dos selecciones de mucha jerarquía que se midieron de principio a fin. En los primeros minutos, el juego estuvo cortado por muchas faltas. Luego, hubo remates de todos los colores: Eduardo Vargas y Alexis Sánchez probaron para Chile y Fred, Richarlison y Bobby Firmino hicieron lo propio para el seleccionado que actualmente hace de local en el certamen. Ninguno tuvo suerte para mover el marcador.

Ya en el complemento, el entrenador Tite movió las piezas y destrabó el encuentro: hizo ingresar a Lucas Paquetá por Firmino y llegó el gol. Fue el cinco, Casemiro, quien la metió en el área, Paquetá fue a buscarla, realizó una pared con Neymar y ante la falla de la defensa chilena, le volvió a quedar al recién ingresado que marcó el 1-0 en Río de Janeiro. Cuando parecían encontrar algo de tranquilidad, tan solo dos minutos más tarde, Gabriel Jesús le dio un planchazo en el pecho a Mena y fue expulsado de forma acertada.

El gol de Brasil:

La expulsión de Gabriel Jesús:

Con la roja a Gabriel Jesús, Chile intentó imponerse en campo rival -le anularon un tanto por offside- pero nunca pudo encontrar el gol del empate. Incluso con un Neymar Junior sin brillar y hasta fastidioso por el estado del campo de juego. Si bien Brasil mereció la clasificación a las semifinales -por lo hecho previamente y por el juego demostrado en los diferentes encuentros disputados-, le costó mucho ante un duro rival que puso varias barreras defensivas y gravitó mucho en ataque. Lo cierto es que, de cara al duelo vs. Perú, el gran candidato demostró ser terrenal y hasta poder fallar si su estrella no está bien.

Por su parte, de cara a los partidos a disputarse este sábado, Argentina-Ecuador (22 hs) y Uruguay-Colombia (19 hs) buscarán los dos lugares restantes en las semifinales de la Copa América. El equipo de Lionel Scaloni, sin un once confirmado, se ilusiona con volver a jugar una nueva final continental e incluso, tener la chance de conseguir un título con Lionel Messi a la cabeza.

El enojo de Vidal: "Se cree el dueño del espectáculo"

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, habló tras el encuentro y no dio vueltas a la hora de disparar fuertemente contra el árbitro argentino encargado de impartir justicia, Patricio Loustau. "Estoy triste por el resultado, creo que merecíamos mucho más. Lo dije antes: en este partido se necesita un árbitro que tenga los pantalones, un árbitro que sea justo y no que quiera ser el payasito del partido", estalló con dureza. Mientras que sentenció: "Si hay un árbitro que no te deja jugar, que te para todo y se cree el dueño del espectáculo... Es muy difícil".