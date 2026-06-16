Cómo se conocieron Lautaro Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo: la historia de amor del jugador de la Selección Argentina

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Detrás de cada figura del fútbol suele haber una historia personal que acompaña el recorrido deportivo. En el caso de Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán y una de las grandes figuras de la Selección Argentina, ese camino está íntimamente ligado a Agustina Gandolfo, la mujer que lo acompaña desde antes de que alcanzara la cima del fútbol mundial.

Con el paso de los años, la pareja logró consolidar una familia y construir una vida lejos de Argentina. Sin embargo, mientras Martínez sumaba títulos y reconocimiento internacional, Gandolfo también desarrolló una carrera propia que la llevó a convertirse en empresaria, influencer y referente del estilo de vida saludable en Europa.

Cómo comenzó la historia de amor entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La historia de la pareja comenzó cuando el delantero todavía transitaba los primeros años de una carrera que prometía grandes desafíos. Lo que empezó como una relación sentimental terminó convirtiéndose en un proyecto de vida que acompañó el crecimiento profesional del futbolista dentro y fuera de la cancha.

La pareja afrontó juntos uno de los cambios más importantes de sus vidas cuando Martínez dio el salto al fútbol italiano para incorporarse al Inter de Milán. La mudanza a Europa implicó comenzar desde cero en un país distinto, lejos de familiares, amigos y costumbres argentinas.

Con el tiempo, el vínculo se fortaleció mientras el delantero pasó a ser una de las principales figuras del fútbol europeo y de la Selección Argentina. La estabilidad familiar se transformó en uno de los pilares de una carrera que terminaría coronándose con títulos históricos y una enorme popularidad internacional.

Quién es Agustina Gandolfo y a qué se dedica

Para muchos es conocida como la esposa de Lautaro Martínez, pero Agustina Gandolfo construyó una identidad profesional propia. La mendocina reúne más de un millón y medio de seguidores en Instagram, pero lejos de definirse únicamente como influencer, suele presentarse como empresaria y CEO.

Antes de instalarse en Europa estudiaba Economía, aunque decidió abandonar la carrera cuando descubrió que las materias cursadas en Argentina no serían reconocidas en Italia. Lejos de resignarse, buscó nuevos horizontes académicos y comenzó a estudiar Nutrición de manera virtual a través de una institución española.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

En paralelo, desarrolló distintas iniciativas comerciales vinculadas al bienestar, la alimentación y las redes sociales. Su crecimiento empresarial la llevó a convertirse en una de las argentinas más exitosas dentro del mundo de los negocios en Italia.

El restaurante argentino que conquistó Milán

Uno de los proyectos más importantes de Agustina Gandolfo es Coraje, un restaurante ubicado en Milán que logró posicionarse entre los espacios gastronómicos más destacados para quienes buscan sabores argentinos en Europa.

El emprendimiento combina carnes, vinos y postres típicos de Argentina con influencias de la cocina mediterránea. Según la filosofía que presenta el propio restaurante, la propuesta busca unir culturas a través de la pasión por la gastronomía y los sabores auténticos.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

La estética cuidada del lugar, sumada a una propuesta gastronómica accesible para los estándares europeos, convirtió al negocio en un fenómeno cada vez más popular entre italianos, turistas y miembros de la comunidad argentina.

Además, la pareja avanzó en otro proyecto conjunto: la adquisición de un viñedo con el objetivo de desarrollar una marca propia de vinos, lo que amplió así un imperio empresarial que crece en paralelo a la carrera deportiva del delantero.

La historia de Martínez y Gandolfo combina amor, crecimiento personal y espíritu emprendedor. Mientras el delantero se transformó en uno de los grandes referentes de la Selección Argentina, ella construyó una carrera propia en Europa, lo que apuesta por los negocios, la gastronomía y el bienestar.