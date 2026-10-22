Confirman una nueva sede para ver a Las Leonas en Argentina, en la FIH Pro League 2026

Córdoba será una nueva sede para seguir a Las Leonas en la PRO League (foto: Agencia Ronda Córdoba).

Córdoba será la sede inaugural de la FIH Pro League 2026/27, por lo que allí se podrá seguir a Las Leonas. La provincia mediterránea vuelve a colocarse en el centro del hockey sobre césped mundial. Del 8 al 13 de diciembre, el estadio Soledad García recibirá a los grandes seleccionados en la competencia más importante de este deporte. Los Leones también serán protagonistas.

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La FIH Hockey Pro League es conocida como “La liga de los mejores” porque convoca a los grandes equipos de hockey del mundo. Las selecciones ganadoras calificarán para participar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Agencia Córdoba Deportes confirmó que la provincia volverá a recibir a este evento en el que tendrán puestos los ojos los fanáticos de todo el planeta.

Además de Las Leonas, recientes campeonas del mundo y Los Leones, medalla de bronce del último mundial, participarán otros seleccionados reconocidos por su trayectoria. Entre los países participantes figuran potencias como Gran Bretaña, China y Francia.

La llegada de la Pro League nuevamente a Córdoba vuelve a posicionar a la provincia como escenario de grandes eventos deportivos internacionales. Esto fue posible gracias a un año de trabajo intenso que permitió la postulación de la provincia como anfitriona de una competencia tan importante.

Entre las acciones que se realizaron para adaptar las instalaciones a los requisitos del evento figuran la renovación de la cancha de hockey del Polo Deportivo Kempes, realizada el año pasado, que permitió actualizar y mejorar la infraestructura destinada a la práctica de este deporte. También se certificó el solado de la cancha para garantizar que la superficie de juego está en condiciones óptimas para el desarrollo del juego.

El estadio Soledad Garcia, por su parte, fue reinaugurado para mejorar el campo de juego y la iluminación. Allí se llevarán a cabo los partidos inaugurales en los que Las Leonas enfrentarán a China y Gran Bretaña, en encuentros que estarán marcados por la profesionalidad de los seleccionados y prometen jornadas a pura emoción.

Córdoba será una nueva sede para seguir a Las Leonas en la PRO League (foto: Agencia Ronda Córdoba).

Por su parte, el seleccionado masculino se medirá con los equipos de Gran Bretaña y Francia. Será el primer certámen que Los Leones disputan con estas selecciones luego de la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica 2026 y de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Argentina también se enfrentará a las selecciones de India, Bélgica, España y Países Bajos. Equipos que han demostrado su talento en distintas competencias y que darán todo para salir vencedores.

El calendario total abarca 144 partidos que se realizarán en distintos países. Córdoba, como sede inaugural, recibirá a cinco seleccionados que darán el puntapié inicial a una competencia que reúne a lo más excelso del hockey mundial.

El sistema de clasificación es por puntos acumulativos. Es decir, cada partido aporta unidades a una tabla general y, al finalizar la temporada, el seleccionado que reúna la mayor cantidad de puntos se consagra campeón de la FIH Hockey Pro League. Es por eso que no hay partidos menores porque el resultado de cada encuentro influye en el rendimiento final de los equipos.

Córdoba se prepara para vivir seis jornadas a pura emoción con lo mejor del hockey internacional. Este evento confirma que la provincia cuenta con toda la infraestructura y la experiencia para ser sede de grandes eventos deportivos.