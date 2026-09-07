El deporte argentino en crisis: Las Leonas resisten ante el vaciamiento y la falta de difusión en una agenda coptada por el fútbol

¿Qué hacen los medios con el hockey? La pregunta del siempre muy bien documentado newsletter de Deportea “Medios y Deportes” da un informe amplio sobre el espacio que recibió el extraordinario fin de semana que vivió nuestro deporte ocho días atrás con la doble consagración del hockey sobre césped de Argentina: campeonas mundiales Las Leonas y tercer puesto en el podio de Los Leones.

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La cobertura completa de ambos torneos en Disney+, servicio de streaming de Disney Entertainment, los partidos de las selecciones argentinas a través del cable básico de ESPN, las 132 horas de trasmisión en Disney+ Premium, la decena de cuentas argentinas de Instagram, como Atrapados por el Hockey con más de 23.000 seguidores, la decena de periodistas argentinos que viajó al Mundial y luego las algo más de 106 millones de visualizaciones de contenido registradas en todas las plataformas y los 28 mil nuevos seguidores que ganó la Federación Internacional de Hockey (FIH) cuyas publicaciones alcanzaron casi 4 millones de cuentas en TikTok.

Suena ridículo comparar estas cifras, por ejemplo, con el Mundial de fútbol, el acontecimiento deportivo más visto en la historia del deporte, superior inclusive a cualquier edición de los Juegos Olímpicos. La doble consagración del hockey, además, tuvo mala suerte. El mismo lunes que los ganadores de título y de podio, mujeres y varones, llegaban a Buenos Aires, el deporte argentino se vio conmovido por el anuncio de Leo Messi de su retiro definitivo de la selección argentina.

Todas las trasmisiones periodísticas, que tenían previsto dedicarle buena parte de su espacio al hockey, se vieron obligadas a un giro brusco para contar la decisión de Messi, producida, además, cuando todavía seguían los ruidos del Mundial y de la muerte de su padre, tres acontecimientos poderosos, casi simultáneos, en la vida de una de las mayores figuras en la historia de nuestro deporte. La pregunta sobre “qué hacen los medios con el hockey” se vio entonces dominada por este otro acontecimiento que el propio boletín de Deportea recoge en su informe: el espacio global que ocupó el retiro de Messi. “La conversación digital que superó las 900.000 menciones globales en cuatro días”, dice el informe, que, para dar una magnitud de la cifra (“un hito comunicativo sin precedentes”, dijo un especialista), la comparó con las 60.000 menciones que recibió, por ejemplo, la semifinal del Mundial que Argentina jugó contra Inglaterra en Atlanta. Solo el posteo de Messi en Instagram, su carta de tres páginas contando la decisión, tuvo 23.900.000 interacciones en cuatro días.

La omnipresencia que siempre ocupó el fútbol especialmente en la Argentina puede explicar, solo en parte, el silencio sobre el panorama desolador sobre el deporte argentino que desnudó una entrevista reciente a Laura Martinel, la exentrenadora de Paula Pareto, que el colega Marcos González Cezer publicó en Página 12. El “miedo a abrir la boca” en el deporte “porque después te tenés que bancar la que venga”, la salida “a mansalva” del país de nuestros mejores entrenadores, y que la Confederación de Judo la echó “como si fuera un perro sarnoso”. A ella, a la entrenadora de la primera medalla dorada de una atleta argentina en la historia de los Juegos.

Esa primera campeona olímpica, Pareto, claro, también dejó su cargo en la preparación del Sub 18 de Judo. “No se animaron a despedirla”, dijo Martinel, pero ella misma decidió irse luego de que la Confederación echó a todo el cuerpo técnico que lideró Martinel desde 2016, “un ninguneo espantoso” a una ex campeona panamericana y coach luego de Pareto, campeona mundial en 2015, además de olímpica en Río 2016, premiadas ambas por el Comité Olímpico Internacional (COI). Martinel habló de “desfinanciamiento” del deporte argentino, cuyo presupuesto deportivo, dijo, es siete veces menor no que el de alguna potencia europea, sino del vecino Chile, y de casi todos los demás países de nuestra propia región.

Si el “miedo al escarnio fenomenal, a que te saquen lo poco que tenés y te echen de la noche a la mañana” explica parte del silencio, entonces se entiende que ex entrenadores de peso que hoy están en el exterior, como Osvaldo Arsenio y Jon Uriarte, entre otros, sean de los pocos que denuncien el recorte que sufrió el deporte (66 por ciento en términos reales desde 2023) y que se profundizó brutalmente con el achicamiento del Estado, la “motosierra” del libertario Javier Milei.

Todo esto sucede en vísperas de los Juegos Odesur que comenzarán este sábado en Santa Fe con más de cuatro mil atletas de quince países de la región. Según Martinel, las consecuencias de todo este vaciamiento del deporte tal vez no se vean en lo inmediato, pero “sí en un futuro bastante próximo”, porque hay un desarrollo de los más jóvenes ya detenido, planificaciones “en pausa”, y clubes de barrio en crisis para seguir formando atletas porque les recortaron casi el cien por ciento de su presupuesto. Clubes y familia como soporte inicial para un deporte argentino que, como ratificó el hockey.