Los 3 estadios más grandes de Córdoba: uno por uno, qué capacidad tienen

Córdoba es una de las provincias más importantes del país, con estadios amplios y con distintos diseños que han sido utilizados no solamente por los clubes locales, sino también por la mismísima Selección Argentina. En cuanto a las tres canchas con mayor capacidad en "La Docta", aparecen en la actualidad el Mario Alberto Kempes provincial, el Julio César Villagra de Belgrano y el Monumental Juan Domingo Perón de Instituto.

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Por su parte, el de La Boutique de Talleres no entra en el top tres. De hecho, el conjunto "Tallarín" suele jugar como local en el Kempes (ex Chateau Carreras) desde 1978, cuando dicho recinto se estrenó para el Mundial de Selecciones en mayo de ese año.

Estadio Mario Alberto Kempes | 57.000 espectadores

El ex Chateau Carreras se estrenó el 16 de mayo de 1978, pocos días antes del arranque de la Copa del Mundo en este país. A partir de aquel momento, se transformó en uno de los escenarios más amplios a nivel nacional. Incluso hoy, aparece segundo en todo el territorio, apenas por debajo del Monumental (Antonio Vespucio Liberti) de River Plate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un aforo para 86.000 espectadores. La idea igualmente es ampliarlo en los próximos años para que pueda albergar a 72.000 almas.

Se trata de la habitual casa de Talleres, aunque todos los cuadros de "La Docta" han hecho de locales allí en algún momento de su historia. Fue remodelado por completo en junio del 2011, para la Copa América que se disputó en la Argentina. Está ubicado en la Avenida Ramón Cárcano s/n, en el barrio Chateau Carreras, en la zona noroeste de la Capital.

El Mario Alberto Kempes, el estadio más grande de Córdoba

Estadio de Belgrano | 38.500 personas

La casa de Belgrano, la segunda más amplia de la provincia.

El Julio César Villagra es otro inmueble local muy interesante y es el hogar del vigente campeón del fútbol argentino, el "Pirata". Inaugurado el 17 de marzo de 1929, se encuentra en la calle Arturo Orgaz 510 en el barrio de Alberdi. La dirigencia actual del "Celeste", liderada por el ídolo Luis Artime, ya presentó oficialmente un masterplan para elevar su capacidad a 45.000 personas como mínimo a mediano plazo.

Estadio de Instituto | 26.000 aficionados

La cancha de Instituto, la tercera más grande de La Docta.

El Monumental Juan Domingo Perón queda en Jujuy 2700/2750 entre las calles Calderón de la Barca, Sucre y Lope de Vega. Situado en Alta Córdoba, la cancha de "La Gloria" fue remodelada y ampliada en varias ocasiones a lo largo de los años: 1960, 1973, 2008 y 2010.