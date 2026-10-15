Llaryora apuntó contra Milei por su modelo económico: "El que no vea una crisis es un ciego”

En medio de una crisis que no tiene precedentes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió por el impacto de las medidas libertarias sobre el empleo, las empresas y los hogares. “El que no vea una crisis es un ciego”, afirmó el mandatario provincial.

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Si bien Llaryora planteó que era fundamental "estabilizar la macro", también remarcó que se necesita "un modelo de desarrollo". De esta manera, cuestionó que el equilibrio fiscal sea el único objetivo: “Uno tiene que cerrar un presupuesto, pero es fácil cerrarlo fiscalmente no atendiendo ninguna necesidad. El desafío es tener un presupuesto para que crezca la Argentina”, señaló durante una entrevista en A Dos Voces, programa emitido por TN.

El mandatario aseguró que la industria atraviesa un escenario delicado al asegurar: “Ya hablamos de entre 20 y 30 mil pymes caídas”. Según los informes oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por Politikon Chaco y centros de estudio como CEPA, Córdoba perdió 4.796 empleadores privados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

El territorio cordobés es el segundo distrito del país más golpeado en pérdida absoluta de firmas, solo superado por la provincia de Buenos Aires. Los rubros más afectados por los cierres y la contracción en la provincia son el comercio, la industria (metalmecánica, autopartes, lácteos), la construcción y el agro.

Además, señaló que hay “una situación de endeudamiento familiar tremenda". Los informes recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y centros de estudio registran entre 377.000 y 501.000 personas en situación de mora (con atrasos superiores a 90 días).

También sostuvo que los mandatarios provinciales debieron absorber parte de las consecuencias de las decisiones nacionales. “Los gobernadores fuimos amortiguadores del Gobierno nacional. Tuvimos que incrementar la atención en salud”, afirmó.

Llaryora cruzó a Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario: "Necesidades"

Consultado por la Ley de Financiamiento Universitario, Llaryora cuestionó al presidente Milei por no cumplir con la normativa sancionada por las dos cámaras y ratificada en la Justicia. “Hay que preguntarle a Milei por qué no cumple con la ley y qué idea de desarrollo tiene. Tenemos que tener un presupuesto que contemple las necesidades de los argentinos, como la discapacidad y las universidades”, afirmó.

En la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, el gobernador cordobés aseguró que "los países que crecen y progresan son los que invierten en educación, ciencia, tecnología y conocimiento". "Tenemos que estar unidos para cuidar una de las herramientas más poderosas que tiene nuestra sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades, promover la movilidad social y construir una clase media pujante", agregó el mandatario a través de su cuenta de X.

Y apuntó: "No podemos permitir que la falta de financiamiento comprometa el futuro de nuestros estudiantes, ni las condiciones laborales de quienes enseñan, investigan y sostienen todos los días el amplio sistema universitario". Para los docentes universitarios, el problema no es solo la falta de una recomposición suficiente, sino que el ingreso mensual resulta insuficiente para afrontar los gastos básicos.

Este miércoles, el juez federal Martín Cormick estableció una multa al Gobierno por no cumplir con la ley. La decisión se conoce luego de que Casa Rosada apele el fallo que declaró inconstitucional el decreto con el que se evitó enviar más presupuesto a las casas de estudio.

"Disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5º de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto", indicó Cormick en su fallo al que accedió Página 12.