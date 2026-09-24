La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha y escenario. El capitán argentino disputará su último partido con la camiseta albiceleste frente a Benín, el martes 6 de octubre, en el estadio Monumental. Para quienes quieran estar presentes, la venta de entradas tendrá una modificación de último momento: empezará el jueves 24 de septiembre a las 18.

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Los tickets se venderán exclusivamente a través de Deportick, la plataforma utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La expectativa por conseguir una localidad es especialmente alta porque el encuentro marcará el cierre de más de dos décadas de Messi con la Selección, luego de una etapa que incluyó títulos como la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Entradas para la despedida de Messi: cuándo salen y dónde comprar

La venta de entradas para el amistoso entre Argentina y Benín fue reprogramada por la AFA. Los tickets iban a estar disponibles el martes 22 de septiembre, pero la entidad anunció un cambio de último momento y fijó el nuevo comienzo para el jueves 24 de septiembre a las 18.

La compra será exclusivamente online mediante Deportick y no habrá puntos de venta físicos para el partido en el Monumental. Para adquirir los tickets es necesario registrarse en la plataforma con un correo electrónico y completar el proceso de selección de cantidad, ubicación y medio de pago.

Una vez realizada la compra, el ticket digital no será suficiente para ingresar al estadio: el comprador recibirá por correo los datos correspondientes para retirar previamente la entrada física en un punto que será informado.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Benín

Los precios establecidos por la AFA para el encuentro ante Benín parten de los $90.000 para la popular y llegan hasta los $480.000 para las ubicaciones más costosas. A esos valores se suma el costo de servicio correspondiente a la operación de compra.

Los valores informados son:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a Popular, de 3 a 10 años: $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los menores de tres años no abonan entrada. Desde los 3 hasta los 10 años pueden acceder a la tarifa especial correspondiente a la categoría Popular; en el caso de las plateas, se abona el valor completo de la ubicación.

Lionel Messi.

Cuándo juega Messi su último partido con la Selección argentina

El martes 6 de octubre de 2026, Argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en el que será el último partido de Messi con la Selección argentina. El horario del encuentro todavía está pendiente.

El partido será el cierre de una trayectoria internacional que comenzó en 2005 y que convirtió a Messi en el máximo goleador histórico de la Selección. Llegará a ese encuentro con 207 partidos disputados y 125 goles, por lo que ante Benín alcanzará su presentación número 208 con la camiseta argentina.

La fecha FIFA también contempla otros dos amistosos: Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi fueron convocados para participar específicamente del último encuentro ante Benín.