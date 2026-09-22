AFA anunció un cambio de fecha para la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi

Se postergó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: cuándo es la nueva fecha.

La Asociación del Fútbol Argentino postergó el inicio de la venta de entradas para el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El encuentro ante Benín, previsto para el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, tendrá sus tickets disponibles desde el jueves 24 de septiembre a partir de las 18 horas, exclusivamente a través de la plataforma Deportick.

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La modificación fue comunicada por el ente que preside Claudio Tapia este martes a través de un breve mensaje difundido por redes sociales. De esta manera, el organismo alteró el cronograma que había anunciado originalmente apenas unos días atrás: las entradas iban a ponerse a la venta este mismo martes 22 a las 18 horas y el cambio se conoció apenas cuatro horas antes del horario previsto. De momento, la AFA no informó los motivos de la reprogramación.

La AFA postergó para el jueves la venta de entradas para el amistoso de Argentina ante Benín

El partido frente a Benín será el último compromiso de Messi con la camiseta argentina en el país y cerrará más de dos décadas de trayectoria del capitán con la Selección. El encuentro se disputará el martes 6 de octubre en el Monumental de Núñez y será presentado como su partido despedida ante el público argentino.

La AFA había informado por primera vez el cronograma de venta el sábado 19 de septiembre, cuando anunció que las entradas para los partidos que se disputarían en Buenos Aires comenzarían a venderse este martes 22 desde las 18. Con la modificación comunicada este martes, el jueves 24 quedó establecido como el nuevo día de inicio de la venta, tanto para el encuentro ante Benín como para el compromiso previo frente a Burkina Faso.

Cuánto salen las entradas para la despedida de Messi

Los precios establecidos por AFA para Argentina-Benín, el último partido de Messi con la Selección, son los siguientes:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La AFA aclaró que los menores de entre 3 y 10 años abonan la platea completa correspondiente a la ubicación elegida. En el caso de las personas con discapacidad, deberán gestionar su ingreso durante la venta general a través de DeporTick y realizar el retiro anticipado de la entrada.

Cómo comprar las entradas por DeporTick

Para adquirir los tickets, hay que ingresar a DeporTick, registrarse o iniciar sesión y buscar el evento correspondiente. La plataforma es el canal oficial para la venta de entradas de la Selección Argentina.

El procedimiento indicado es:

Ingresar a DeporTick. Seleccionar “Iniciar/Registrarse”. Completar los datos solicitados. Una vez dentro de la cuenta, buscar el partido de la Selección Argentina. Elegir la ubicación disponible y completar la compra.

La AFA ya había advertido en anteriores partidos que DeporTick es el único canal oficial de venta para los encuentros de la Selección, por lo que comprar tickets por fuera de la plataforma implica exponerse a entradas apócrifas.

Más allá de los amistosos, el encuentro ante Benín tendrá un significado particular para el fútbol argentino. La AFA confirmó que Messi participará del último amistoso del 6 de octubre, junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.