Franco Colapinto publicó un video para frenar los ataques de sus fanáticos en redes y pidió apoyo para él, su equipo y sus compañeros de Fórmula 1.

Franco Colapinto decidió aparecer en redes sociales con un mensaje directo a sus seguidores en un momento complejo de la Fórmula 1. A través de un video selfie de casi tres minutos, el piloto argentino agradeció el apoyo recibido desde sus comienzos, pero también pidió terminar con los ataques contra otros pilotos, su compañero de equipo y los integrantes de su escudería. “No me ayudan; ni a mí ni a mi futuro”, advirtió.

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El video de Colapinto llegó después de una serie de resultados adversos en la máxima categoría del automovilismo. El argentino acumuló tres abandonos, uno de ellos en la Sprint Race de Singapur, por distintos inconvenientes que marcaron una etapa complicada de su campaña.

Sin embargo, el malestar del piloto no estuvo relacionado únicamente con lo ocurrido en la pista. Las redes sociales también se convirtieron en un foco de conflicto por los mensajes de algunos de sus seguidores, que, con la intención de defenderlo, terminaron atacando a otros protagonistas de la Fórmula 1.

Ante esa situación, el argentino decidió expresarse públicamente. Reconoció que era un tema que necesitaba abordar desde hacía tiempo y planteó que había una conducta para frenar. “Es algo necesario que cambiar, que tenemos que mejorar”, anticipó al comienzo de su mensaje.

La intención de Colapinto fue clara: agradecer el acompañamiento de quienes lo siguen y, al mismo tiempo, pedirles que el respaldo no se transforme en agresiones hacia otras personas.

El pedido de Colapinto a sus seguidores

Uno de los fragmentos más contundentes del video fue el que dedicó a los ataques dirigidos contra otros pilotos, su compañero de equipo, los mecánicos y los ingenieros con los que trabaja diariamente.

Colapinto explicó que entiende que algunos fanáticos creen estar defendiéndolo cuando cuestionan o agreden a sus colegas. Sin embargo, remarcó que ese comportamiento produce el efecto contrario al que buscan. “Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mi compañero de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, señaló.

Luego, dejó una frase que sintetizó el motivo de su intervención: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan; ni a mí ni a mi futuro”.

El mensaje no estuvo dirigido a todos sus seguidores, sino a quienes participan de esas conductas. El piloto reconoció el valor del apoyo que recibe y pidió que la comunidad que lo acompaña encuentre otra manera de expresar su respaldo.

Por qué Colapinto decidió alejarse de las redes sociales

Durante el video, el argentino también habló de su pausa en redes sociales. Según explicó, tomó esa decisión para descansar de la exposición digital y concentrarse en su carrera deportiva. “Hace un tiempo, tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, en mi sueño, en mi carrera deportiva”, contó.

En ese contexto, Colapinto pidió que sus seguidores lo ayuden a construir un ambiente que favorezca su rendimiento y el del conjunto. Su planteo fue más allá de una cuestión de convivencia en internet: vinculó directamente el comportamiento de los fanáticos con la necesidad de acompañarlo en su camino profesional.

“Tenemos que intentar mejorar como sociedad y, para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados, seguir sumando puntos, necesito que me ayuden a parar esto, todos juntos”, expresó.

El agradecimiento de Colapinto a sus fanáticos

A pesar de la dureza de sus palabras contra los mensajes de odio, el piloto también dedicó una parte importante de su intervención a agradecer el acompañamiento que recibe desde sus primeros pasos en el automovilismo.

Colapinto destacó el apoyo que le brindan sus seguidores para seguir creciendo y reconoció que compartir los buenos resultados con ellos es una de las partes valiosas de su experiencia deportiva.

Por eso, su pedido no fue que dejaran de apoyarlo, sino que lo hicieran de una manera diferente. Quiso dejar en claro que necesita que continúen alentándolo a él y a su equipo, sin convertir ese respaldo en una disputa con otros protagonistas de la categoría. “Quiero que sigan bancando al equipo, que me sigan bancando a mí. Y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos”, afirmó.

El mensaje de Colapinto: apoyar en las buenas y en las malas

En el cierre del video, Colapinto insistió en la importancia de mantenerse unidos, incluso en los momentos complicados. Después de una serie de abandonos y con el desafío de recuperar el camino de los buenos resultados, el argentino pidió que el acompañamiento no dependa exclusivamente de lo que suceda en cada carrera.

“Vamos a seguir luchando porque me vaya bien”, aseguró, antes de invitar a sus seguidores a apoyarse como equipo y a sostener el aliento tanto en las buenas como en las malas.

La publicación dejó una señal clara sobre lo que espera de su comunidad en esta etapa de la Fórmula 1. Colapinto quiere que sus fanáticos sigan presentes, pero también que comprendan que los ataques contra sus compañeros y colegas no contribuyen a su carrera.

Su mensaje fue, en definitiva, un pedido de respaldo sin agresiones. En un momento deportivo complejo, el piloto argentino eligió hablar directamente con quienes lo acompañan para intentar frenar una dinámica que considera perjudicial para él y para su futuro profesional.