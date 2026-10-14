El análisis de Alpine sobre la actuación de Franco Colapinto en el GP de Singapur: “Frustrante”

Después de la gira europea, Alpine no la pasó bien en el triplete asiático de Azerbaiyán, Baréin (Malasia) y Singapur, sin sumar puntos en ninguna de las tres fechas que se disputaron estas últimas semanas. Este domingo, Franco Colapinto tuvo que abandonar el GP de Singapur de la Fórmula 1 por un problema en la transmisión del A526, mientras que Pierre Gasly terminó decimoprimero, rendimientos sobre los que el equipo lanzó un comunicado.

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A través de su sitio oficial, la escudería francesa hizo un repaso por todo lo sucedido en el Circuito callejero de Marina Bay y dejó un apartado titulado “Un final frustrante” dedicado exclusivamente a la carrera del domingo. “Esta triple cita ha llegado a su fin, dejando momentos agridulces, con actuaciones destacadas, incluyendo cuatro apariciones de Pierre en la Q3, junto con mala suerte y tiempos más complicados”, comienza dicha sección.

Inicialmente, el análisis del equipo galo hizo referencia a la actuación del francés, que cayó del séptimo al noveno lugar cuando se apagaron las luces de los semáforos, algo que condicionó su resultado, sobre todo considerando que atrás venían un Mercedes y un Red Bull. “Tras la excelente vuelta de clasificación de Pierre, perdió posiciones en la salida y quedó estancado en la mitad de la parrilla, perdiendo agarre a medida que avanzaba la carrera”, dice el informe.

“Eso lo dejó fuera de los puntos en una carrera relativamente tranquila, con solo un breve coche de seguridad virtual”, agrega el análisis ofrecido por la escudería, que hizo una breve mención a la estrategia de los neumáticos, la cual fue acorde a la situación. Acto seguido, Alpine continuó con lo que fue la actuación de Colapinto, elogiando principalmente la largada: “Franco tuvo un buen comienzo, adelantando a un par de autos en la primera vuelta”.

A pesar de ese inicio prometedor, el equipo de Enstone se lamentó por el abandono del argentino, que ahora tiene la mira puesta en la siguiente triple fecha en el continente americano: “Lamentablemente, no pudo terminar la carrera debido a un problema en la transmisión que puso fin a su participación prematuramente. Había completado solo 29 vueltas cuando se detuvo en la curva 7. Ya está pensando en la próxima triple cita: Austin, Ciudad de México y São Paulo”.

El argentino suma tres fechas al hilo sin puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.