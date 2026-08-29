La cláusula que Ramón Díaz pone para volver a dirigir a River

Lo primero a mencionar es que Leonardo Ponzio se encuentra confirmado como entrenador de River, pero a su vez está a prueba debido a que se trata de su primera experiencia como técnico. Esto permite pensar que la dirigencia puede ir sondeando a otros entrenadores a medida que vayan pasando los partidos y los resultados que se obtengan. Lo que dio lugar a que Ramón Díaz aparezca en escena con una particular medida para establecer su regreso como director técnico del Millonario.

En segundo lugar, se debe mencionar que el riojano se encuentra peleando o, más bien, alejado de lo que es la actual administración del club porque hay ciertos manejos que no gustaron cuando ocupaba el cargo en 2014. Esto fue lo que provocó que, después del Torneo Inicial, decidiera festejar el título, pero al día siguiente presentar la renuncia. Una que no gustó para nada en la gestión de Rodolfo D'Onofrio porque debían desactivar una bomba de manera inmediata y lo hicieron con Marcelo Gallardo.

El tiempo señala que las dos partes siguen alejadas y, mientras no haya una reconciliación, es difícil que el entrenador aparezca en la lista de los directivos como posible candidato. Aunque hay un detalle que lo puede cambiar todo. "A mí me dijeron, con gente muy cercana a Ramón Díaz, esbozó: 'Nada que un café pueda solucionar'", expresó el periodista Germán García Grova en TyC Sports. Un gesto que dice mucho de las intenciones del riojano, pero que necesita una respuesta del otro lado.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que Leonardo Ponzio va a ser el entrenador de River al menos hasta el final de la temporada. Una vez que la misma llegue a su fin, se va a decidir si continúa en el cargo o es necesario salir a contratar a otro técnico que tenga mayor espalda para soportar la presión que ejerce uno de los equipos más preponderantes del continente.

Los entrenadores en carpeta

Por otro lado, hay tres nombres que se encuentran en la carpeta de los dirigentes de River para el cargo de entrenador en caso de que la experiencia de Leonardo Ponzio no funcione. Los elegidos son Gabriel Milito, que está en Chivas de Guadalajara; Hernán Crespo, de Atlas de México; y Eduardo Domínguez, en Atlético Mineiro de Brasil. Los mencionados se encuentran con trabajo y resulta bastante complicado poder sacarlos en este momento. Se tendrían que abonar importantes sumas de dinero y es algo que despertará bastante enojo entre los hinchas, debido a que ya se hizo con Eduardo Coudet y no funcionó.

Mientras que Ramón Díaz y Emiliano, su hijo, se encuentran libres esperando un llamado. Los comentarios señalan que están en condiciones de asumir de manera inmediata en caso de que se lo soliciten. Esto es producto de que sienten que necesitan un ciclo más en el banco de suplentes de River. En tanto que Marcelo Gallardo quedó descartado porque está cerca de ser el entrenador de la Selección de Ecuador.